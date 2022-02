Comunicado do Business Wire :ASM Global

Enquanto o mundo continua se recuperando da pandemia de dois anos, a ASM anunciou planos de seis meses para uma "feira colaborativa de empregos" internacional de três dias sem precedentes, abrangendo quatro continentes, entre 15 e 17 de fevereiro.

Photo credit: ASM Global

Voltada para ajudar a resolver a escassez mundial de pessoal que muitas empresas de diversos setores estão enfrentando, a liderança da ASM espera que a busca global unificada revelará talentos diversos, expandirá o alcance da empresa nas suas comunidades locais e anunciará o retorno das experiências de entretenimento ao vivo, paralisadas pela pandemia da Covid-19.

"A volta das apresentações ao vivo é exatamente o que o mundo precisa", afirmou Ron Bension, presidente e diretor executivo da ASM Global. "Há uma emoção, um entusiasmo, que faz com que este negócio pareça comum para todos os envolvidos. Nossa esperança é que 'A ASM Global apresenta: A próxima grande oportunidade' ajude a aumentar esse entusiasmo."

O evento permitirá que espaços preencham vagas para diversas funções, de níveis horistas a assalariados com candidatos diversificados e altamente qualificados. Os empregos incluem as áreas de operações, financiamento de desenvolvimento empresarial, alimentos e bebidas, recursos humanos, vendas, marketing, reservas, segurança, serviços de hospitalidade, tecnologia audiovisual, catering e muito mais.

Os Estados Unidos, Canadá e América Latina estão programados para 15 e 16 de fevereiro e o Reino Unido e a região Ásia-Pacífico para 16 e 17 de fevereiro. Os candidatos interessados podem acessar a feira de empregos através dos links abaixo:

Estados Unidos: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-us Reino Unido: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-uk Ásia-Pacífico: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-apac

A lista dos estádios, centros de convenções, teatros e arenas que receberão mais de 160 milhões de espectadores anualmente e que participam no mundo inteiro, inclui:

-- Albuquerque Convention Center

-- American Bank Center

-- AO Arena, Manchester

-- Avenir Centre

-- Bahrain International Exhibition & Convention Centre

-- Barclays Center

-- Bonus Arena

-- Brisbane Convention & Exhibition Centre

-- Brisbane Entertainment Centre

-- Bridgewater Hall

-- Brookshire Grocery Arena

-- Broward County Convention Center

-- Buenos Aries Arena

-- CGC EVENTS - Reino Unido

-- Coca-Cola Arena

-- COX Business Convention Center

-- Dayton Convention Center

-- Destination El Paso

-- DeVos Performance Hall

-- Devos Place

-- First Direct Arena

-- Greater Columbus Convention Center

-- Huntington Place

-- International Convention Centre Sydney

-- Kai Tak Sports Park, Hong Kong

-- Kentucky Performing Arts Center

-- KFC Yum! Center

-- Knoxville Civic Auditorium and Coliseum

-- Las Cruces Convention Center

-- Leon's Centre

-- Long Beach Convention Center

-- Los Angeles Convention Center

-- Lynn Family Stadium

-- Mayo Civic Center

-- Mechanics Bank Arena

-- Millennium Youth Entertainment Complex

-- Norton Healthcare Sports & Learning Center

-- NRG Stadium

-- Oakland Arena

-- Ontario Convention Center

-- OVO Arena, Wembley

-- P&J Live

-- Pennsylvania Convention Center

-- Pensacola Bay Center

-- PLAYHOUSE Whitley Bay

-- Plowright Theatre

-- Qudos Bank Arena

-- RAC Arena

-- Ring Center

-- SAVOR...Chicago at McCormick Place Complex

-- Shreveport Convention Center

-- Sioux Falls Arena

-- Stockton Arena

-- Target Center

-- Te Pae Christchurch Convention and Exhibition Centre, Nova Zelândia

-- The Baths Hall

-- The Oncenter

-- The Oncenter, St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview

-- T-Mobile Center

-- Toyota Arena

-- Utilita Arena

-- Van Andel Arena

-- York Barbican

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a produtora líder mundial de experiências de entretenimento. Ela é a líder global em estratégia e gerenciamento de espaços e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para que proprietários de espaços alcancem os máximos resultados. A rede de imóveis de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 325 das arenas, estádios, centros de convenções e exposições de maior prestígio do mundo, além de instalações de artes cênicas. Siga-nos no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. asmglobal.com

