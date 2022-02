Comunicado do Business Wire :AM Best

Devido à volatilidade macroeconômica resultante da pandemia COVID-19 e do ambiente político, a AM Best mantém perspectiva negativa para o segmento de mercado no mercado brasileiro de resseguros.

No Relatório AM Best de Segmento de Mercado, intitulado "Perspectivas de Segmento de Mercado: Resseguros no Brasil", a AM Best afirma que, apesar do efeito prolongado da pandemia de COVID-19, o mercado de (res)seguros do país ainda assim cresceu em 2021. Porém, incertezas macroeconômicas e políticas ressurgiram, aumentando a instabilidade. Dado o recente aumento da inflação causado pela alta dos preços das commodities e pela desvalorização da moeda nacional, o Banco Central do Brasil elevou rapidamente as taxas de juros. Embora taxas de juros altas normalmente sejam benéficas para o segmento de (res)seguros, a inflação no custo de sinistros pode minimizar quaisquer benefícios reais. O relatório também observa que a inflação no custo de sinistros também pode diminuir os benefícios do momentum de prêmios, que as (res)seguradoras estão vivenciando devido ao hard market, com aumento nos custos de sinistros.

"Em geral, o crescimento do segmento provavelmente enfrentará dificuldades devido às limitações de capacidade de underwriting, à medida que a flexibilidade financeira fornecida pelos mercados de capitais locais se esgota e à aversão global a riscos, à medida que investidores e players internacionais reconsideram seus mercados domésticos", disse Guilherme Monteiro Simões, analista financeiro sênior da AM Best.

A desvalorização da moeda também reduzirá o tamanho e o perfil do mercado de resseguros local brasileiro, potencialmente diminuindo sua atratividade para resseguradoras globais. Além disso, restrições regulatórias sobre ativos estrangeiros têm limitado o crescimento das resseguradoras domésticas no exterior. Adicionalmente, de acordo com o relatório, a dívida pública persistentemente elevada tem potencial para eliminar oportunidades de investimento no setor privado quando as taxas de juros aumentam. O excessivo déficit fiscal, ampliado pela proximidade das eleições presidenciais, deve persistir e trazer volatilidade à moeda local.

Para acessar a cópia completa deste relatório de segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=317378.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

