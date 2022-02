Com domínio de uma década do Bayern, Bundesliga estuda introduzir playoffs

Introduzir 'playoffs' no final da temporada, com semifinais e final, para dar mais suspense à Bundesliga, que sofre com o domínio avassalador do Bayern de Munique há uma década. Essa é a ideia que os organizadores do campeonato alemão estão estudando e que conta com o apoio do gigante bávaro e a feroz oposição dos torcedores mais tradicionais.

O Bayern venceu os últimos nove campeonatos alemães e a 10ª taça está a seu alcance, um domínio esmagador que levou a nova chefe da liga, Donata Hopfen, a lançar a ideia de um playoff na semana passada.

Inesperadamente, Oliver Khan, CEO do Bayern, não se opôs: "Acho emocionante discutir novos formatos como os playoffs para a Bundesliga", disse ele na quarta-feira. "Uma fórmula com semifinais e uma final daria mais emoção", acrescentou.

Mas nesta quinta-feira, a associação que une os grupos de torcedores 'Unsere Kurve' ('A Nossa Curva') mostrou o seu repúdio: "É significativo notar que se fala em mudar o formato em vez de enfrentar os problemas reais, que levam à falta de concorrência no topo", considerou esta organização que zela por um futebol "tradicional", próximo dos torcedores e menos dependente do dinheiro.

"Precisamos de regras que garantam a integridade da competição, como uma distribuição mais equitativa das receitas da televisão e a introdução de um 'fair play' financeiro nacional, além de impor um teto salarial e proibir a entrada de múltiplos investidores", acrescentou em seu comunicado.

Alguns clubes também foram contra a ideia, como Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld, Bochum, Fürth, Union Berlin e Hertha Berlim.

A fórmula de playoffs é usada por ligas profissionais nos Estados Unidos e em alguns esportes na Europa (basquetebol, rugby, hóquei no gelo), mas não existe em nenhum dos principais campeonatos europeus de futebol.

