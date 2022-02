Chefe da polícia londrina renuncia em meio a crise de confiança

A chefe da polícia de Londres, Cressida Dick, apresentou sua renúncia nesta quinta-feira (10) em um contexto de crise de confiança e após a divulgação de um relatório que revelou comportamentos racistas, misóginos e discriminatórios de parte de agentes da Scotland Yard.

Dick afirmou em um comunicado que não tinha "outra opção além de renunciar", depois que o prefeito da capital britânica, Sadiq Khan, afirmou que não tinha mais confiança na funcionária.

"Está claro que o prefeito não confia mais na minha liderança para continuar", disse, acrescentando que continuaria no cargo até a nomeação de um sucessor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia londrina também foi alvo de duras críticas por não ter investigado as festas em Downing Street e os círculos do poder apesar das restrições sanitárias, um escândalo que ameaça a sobrevivência do primeiro-ministro, Boris Johnson.

Em um tuíte, o chefe do governo agradeceu Cressida Dick por "proteger os cidadãos e tornar nossas cidades mais seguras".

"Cressida serviu seu país com grande dedicação e distinção durante muitas décadas", reforçou.

A demissão da funcionária, de 61 anos, ocorre após a publicação, em 1º de fevereiro, de um relatório condenatório da IOPC, o gabinete de assuntos internos da polícia britânica.

A IOPC revisou milhares de mensagens trocadas por policiais nas redes sociais, "muitas das quais eram altamente sexualizadas, discriminatórias ou faziam referência à violência".

Incluíam referências diretas ao estupro, usavam linguagem homofóbica ou racista e continuam alusões ao campo de extermínio nazista de Auschwitz.

Dos 14 policiais incriminados, a maioria da delegacia de Charing Cross, no centro de Londres, nove continuam em serviço. Muitos minimizaram as mensagens, afirmando que eram brincadeiras.

Uma investigação foi aberta inicialmente em 2018 contra um policial suspeito de manter relações sexuais com uma pessoa embriagada em uma delegacia. Posteriormente, foi ampliada.

Em um comunicado nesta quinta-feira, o prefeito de Londres se disse "insatisfeito" com a resposta de Dick diante da magnitude da mudança que, segundo ele, seria necessária "urgentemente" para "restabelecer a confiança" dos londrinos e acabar com o "racismo, o sexismo, a homofobia, o assédio, a discriminação e a misoginia que ainda existem" na corporação policial da capital.

Nomeada em 2017, Dick foi a primeira mulher a comandar a Scotland Yard.

Após o estupro e assassinato de Sarah Everard, uma mulher londrina, por um policial, em março de 2021, um caso que chocou o Reino Unido, a polícia foi acusada de ter ignorado uma série de sinais alarmantes sobre o comportamento do autor destes atos.

A força também foi criticada pela dura intervenção para dissolver uma manifestação em homenagem à vítima ou depois que dois policiais se fotografaram no local de um duplo homicídio e compartilharam as imagens.

Desde que chegou à chefia da polícia de Londres, Cressida Dick teve que enfrentar uma série de atentados jihadistas em 2017, o incêndio mortal da Torre Grenfell (71 mortos), além de "manifestações difíceis", "a pandemia" e "o assassinato de agentes em serviço", lembrou.

"Estou incrivelmente orgulhosa da minha equipe e de tudo o que conseguiram", assegurou.

spe/fjb/js/mb/mvv

Tags