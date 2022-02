Bloqueio de ponte por manifestantes no Canadá atinge indústria automobilística

O protesto dos caminhoneiros canadenses bloqueou uma importante via para a indústria automobilística, agregando tensão a esse setor americano, já afetado pelos estoques baixos e por problemas na rede de abastecimento, que fizeram os preços dos automóveis disparar.

Montadoras informaram nesta quinta-feira que reduziram sua produção, bem como os turnos de trabalho, devido ao bloqueio da Ponte Ambassador, que liga Windsor, no Canadá, à cidade americana de Detroit.

A ponte está bloqueada desde a noite de segunda-feira, em meio a manifestações de caminhoneiros, que reclamam há duas semanas das restrições contra a Covid-19, protestos que se espalharam pela capital canadense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A via é uma entrada crucial para a indústria automobilística nas nações vizinhas, em uma região que é "um núcleo gigante da indústria automobilística", explicou Jason Miller, professor de gerenciamento de redes de abastecimento na Universidade Estadual do Michigan.

Segundo Miller, os produtos acabados passam ao norte ao sul pela ponte, enquanto peças e componentes podem cruzar a fronteira até seis ou sete vezes durante o processo de fabricação. Além disso, a ponte é usada diariamente por mais de 40.000 viajantes e turistas, além de caminhões com mercadorias avaliadas em 323 milhões de dólares.

Essa indústria depende de um acesso fácil e confiável à ponte desde a década de 1960, de acordo com Fraser Johnson, especialista em cadeia de suprimentos da Ivery Business School da Western University.

- Piorando a situação -

Autoridades canadenses e americanas, juntamente com grupos industriais, alertaram para danos significativos ao comércio e aos empregos se a perturbação se prolongar. Até agora, as montadoras descreveram o impacto como importante, mas limitado.

A Ford opera suas fábricas canadenses em Oakville e Windsor com capacidade reduzida, segundo um porta-voz da empresa. "Esperamos que essa situação seja resolvida rapidamente, pois poderia ter um impacto estendido a todas as montadoras nos Estados Unidos e Canadá."

Um porta-voz da Toyota lembrou a escassez de oferta existente, acrescentando que as fábricas no Canadá e no estado de Kentucky foram afetadas pelo que chamaram de "desafio mais recente". A empresa espera perturbações no fim de semana, mas não prevê "nenhum impacto no emprego neste momento", assinalou o representante.

Depois de interromper ontem o segundo turno em algumas de suas fábricas nos EUA e no Canadá, a Stellantis interrompeu um turno em uma de suas unidades canadenses hoje, informou um porta-voz.

A General Motors cancelou um turno na fábrica de Lansing, Michigan, nesta quinta-feira, e dispensou funcionários da montagem mais cedo na unidade de Flint, segundo um porta-voz.

Fraser Johnson destacou que o bloqueio na Ponte Ambassador não pode ser facilmente resolvido com rotas alternativas. Desviar o tráfego por Buffalo, por exemplo, é problemático, porque suas estradas não contam com infraestrutura adequada para caminhões.

jmb-jum/hs/atm/dga/lb

Tags