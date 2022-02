Athletic Bilbao e Valencia empatam (1-1) na ida das semifinais da Copa do Rei

O Athletic Bilbao empatou nesta quinta-feira com o Valencia por 1 a 1, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, e disputará a vaga na final no jogo de volta.

O Athletic abriu o placar com uma cabeçada de Raúl García (37), mas no segundo tempo Hugo Duro, com o gol vazio (65), deixou tudo igual no confronto que será decidido em Valência no dia 2 de março.

O time de Bilbao, que eliminou o Barcelona nas oitavas de final e o Real Madrid nas quartas, foi melhorando no jogo que começou com domínio do Valência no estádio de San Mamés.

Com o passar dos minutos, o Athletic superou a pressão do adversário com passes longos e jogadas diretas em busca de Iñaki Williams.

Williams assustou a defesa do Valencia com dois chutes (aos 24 e 31 minutos), mas o gol veio em uma jogada estratégica quando Iker Muniain cobrou falta da direita que Raúl García cabeceou para fazer 1 a 0 (37).

Após o intervalo o jogo continuou muito disputado até que o Valencia aproveitou uma entrada da esquerda de Gonçalo Guedes para empatar o jogo.

O português colocou a bola na área, onde Bryan Gil finalizou, Agirrezabala tentou afastar, mas Hugo Duro aproveitou a sobra para deixar tudo igual (65).

O gol serviu para animar o Valencia, que estava resistindo aos ataques locais e começou a pressionar os bascos em direção à sua área até o fim da partida.

Na outra semifinal, disputada na quarta-feira, o Betis venceu o Rayo Vallecano fora de casa por 2 a 1 no jogo de ida.

--- Semifinais da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Ida:

Quarta-feira, 9 de fevereiro:

Rayo Vallecano - Betis 1 - 2

Quinta-feira, 10 de fevereiro

Athletic de Bilbao - Valencia 1 - 1

- Volta:

Quarta-feira 2 de março:

(17h00) Valencia - Athletic de Bilbao

Quinta-feira 3 de março:

(17h00) Betis - Rayo Vallecano

