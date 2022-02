Restrições em Hong Kong trazem cenas de pânico em supermercado de volta

Mercados e supermercados, carrinhos de compras cheios e prateleiras ficando vazias... Hong Kong reviveu, nesta quarta-feira (9), cenas dos estágios iniciais da pandemia da covid-19 que agora provoca níveis de contágio e restrições nunca vistos na cidade.

Até então, este centro de negócios vinha conseguindo manter baixos os níveis de infecção, graças a uma restritiva estratégia de "covid zero", similar à adotada por Pequim, com confinamentos focalizados, prolongadas medidas de distanciamento social e quarentenas obrigatórias para viajantes internacionais.

A entrada da variante ômicron na cidade em dezembro causou, porém, um grande surto que levou a um recorde de 1.161 novos casos diários nas últimas 24 horas, em uma população de 7,5 milhões de habitantes.

Na terça-feira, as autoridades anunciaram as restrições mais rigorosas para o território desde o início da pandemia, com reuniões limitadas a duas pessoas em espaços públicos, e a duas famílias, em casas, além da adoção de um certificado de vacinação para ter acesso a restaurantes, mercados e outros locais.

A população reagiu com pânico a esses anúncios, correndo para os supermercados para estocar alimentos, temendo sua escassez.

"Parece que o governo não está nem um pouco preparado, e nós, cidadãos comuns, temos que nos preocupar apenas com a gente mesmo", desabafou uma mulher de sobrenome Siu, de 42 anos, em entrevista à AFP.

Ela foi uma das que madrugaram no mercado para comprar produtos frescos, que a cidade importa, em sua maioria, da China continental.

Esta semana, um caminhoneiro transfronteiriço testou positivo para a covid-19, causando uma interrupção temporária no abastecimento.

Desde então, a oferta de vegetais registrou queda de um terço, e os preços dispararam nos supermercados. Muitos já estão com as prateleiras praticamente vazias.

O pânico também chegou aos salões de beleza, um dos negócios atingidos pelas novas restrições. Cinco estabelecimentos locais consultados no centro de Hong Kong estavam com a agenda cheia.

"Dizem que o fechamento é temporário, mas quem sabe quando vai reabrir? (...) Parece que estamos de volta ao início da pandemia. É muito desanimador", disse um homem de sobrenome Cheung, enquanto esperava pelo corte de cabelo.

Diferentemente da maioria dos países, cujos governos optam por tentar conviver com o vírus, as autoridades de Hong Kong continuam defendendo a estratégia de "covid zero", sobretudo, diante dos baixos índices de vacinação da população idosa.

Muitos cidadãos manifestaram sua irritação nas redes sociais.

"Vocês tentaram e falharam. Quando vocês vão parar de manter os cidadãos desta cidade como reféns?", escreveu um morador em uma carta que "viralizou" online.

