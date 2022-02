Petróleo recupera terreno após queda de estoques americanos

Uma queda dos estoques americanos impulsionou os preços do petróleo nesta quarta-feira, apesar da tensão menor em torno da crise ucraniana.

Em Nova York, o preço do WTI com entrega prevista para março subiu 0,33%, fechando em 89,66 dólares. Já em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,84%, fechando em 91,55 dólares.

Segundo Bart Melek, estrategista de commodities da TD Securities, o estoque total de produtos petrolíferos, brutos e refinados, nunca esteve tão baixo desde 2015 nos Estados Unidos. "Não é surpresa ver o WTI novamente acima de US$ 90."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diminuição dos estoques se deve principalmente à redução das importações e ao aumento das exportações, bem como à aceleração da demanda americana.

tu/jum/bt/cjc/llu/lb

Tags