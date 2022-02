PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Chenceler alemão intensifica esforços diplomáticos para uma solução da crise na Ucrânia

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

BERLIM:

Alemanha intensifica esforços por uma solução da crise com a Rússia; Ucrânia vê possibilidades reais

O governo da Ucrânia afirmou que vê "possibilidades reais" de desescalada na crise com a Rússia, após os recentes esforços diplomáticos europeus, que serão intensificados nos próximos dias pelo chanceler da Alemanha.

KIEV:

Guardas de fronteira ucranianos, a linha de frente em caso de invasão da Rússia

Em um uniforme militar reforçado e com um fuzil no ombro, um guarda de fronteira ucraniano observa um vale nevado atravessado por uma cerca de arame farpado: para os ucranianos, a fronteira com a Rússia é sinônimo de ameaça.

=== PAUTA ESPECIAL AFEGANISTÃO ===

CABUL:

Mulheres desafiam o regime Talibã no Afeganistão

Com passos rápidos e a cabeça baixa para não chamar a atenção, algumas mulheres entram com prudência, uma depois da outra, em um pequeno apartamento em Cabul. Mesmo com suas vidas em risco, elas iniciam uma resistência incipiente ao Talibã.

CABUL:

Como o retorno do Talibã transformou a vida das mulheres afegãs

Depois de recuperar o poder no Afeganistão em agosto do ano passado, o Talibã prometeu alguma flexibilidade em relação às mulheres, que durante seu primeiro regime (1996-2001) foram privadas de quase todos os direitos

CABUL:

Entre alívio e desespero, o relato de três afegãs sob regime talibã

O retorno dos talibãs ao poder em agosto encerrou duas décadas de conflito no Afeganistão. Mas, embora o fim dos combates tenha sido um alívio para muitas mulheres, para outras, as restrições impostas pelos fundamentalistas multiplicam seu desespero.

CABUL:

Ex-franco-atirador talibã se torna prefeito popular no Afeganistão

Sorridente e relaxado, Damullah Mohibullah Mowaffaq conversa com os trabalhadores municipais que limpam os esgotos de Maimana, uma cidade no norte do Afeganistão. Meses antes, o jovem prefeito era franco-atirador nas fileiras do Talibã.

CABUL:

Talibãs apagam em Cabul qualquer lembrança do antigo governo

Desde que tomaram o poder no Afeganistão há seis meses, os talibãs vão apagando da capital tudo o que lembra o antigo governo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Educação sexual nas escolas se torna nova batalha cultural nos EUA

Não falar sobre identidade de gênero ou orientação sexual em sala de aula, proibir livros que tratem dessas questões nas bibliotecas... Nos Estados Unidos multiplicam-se os projetos de lei para limitar as discussões sobre homossexualidade ou transidentidade, relançando uma guerra cultural que fragiliza o país.

HOUSTON:

Abalada pelos terremotos causados pelo fracking, Texas é obrigado a agir

"Você se acostuma. As paredes tremem", diz Sam, morador de Midland, uma cidade do oeste do estado do Texas, onde o fraturamento hidráulico para extrair petróleo e gás, uma técnica conhecida como "fracking", causa cada vez mais terremotos.

-- EUROPA

PARIS:

Principal acusado dos atentados de Paris em 2015 nega crime

"Eu não matei ninguém e não feri ninguém", afirmou nesta quarta-feira (9) Salah Abdeslam, o principal acusado no julgamento dos atentados que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 em Paris.

ANCARA:

Turcos sofrem com inflação e contas de gás e luz

Um nevada caiu em Ancara e, à noite, o termômetro atingiu -10ºC. Apesar da baixa temperatura, Döndü Isler, de 61 anos, desligou os aquecedores em seus dois quartos para evitar o aumento nas contas.

-- ÁSIA

HONG KONG:

Restrições em Hong Kong trazem cenas de pânico em supermercado de volta

Mercados e supermercados, carrinhos de compras cheios e prateleiras ficando vazias... Hong Kong reviveu, nesta quarta-feira (9), cenas dos estágios iniciais da pandemia da covid-19 que agora provoca níveis de contágio e restrições nunca vistos na cidade.

PEQUIM:

China promove região de Xinjiang como paraíso dos esportes de inverno

A vasta região chinesa de Xinjiang ganhou as manchetes como o epicentro de supostos abusos dos direitos humanos. Mas a China quer que seja reconhecida como um paraíso dos esportes de inverno.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Baise, a cidade chinesa que provoca o aumento do preço do alumínio

O confinamento provocado pela covid-19 na cidade chinesa de Baise, relativamente desconhecida mas crucial para a produção mundial de alumínio, teve como consequência a disparada da cotação do metal.

MÉXICO:

De Frida Kahlo a Diego Rivera, o tesouro artístico do Citigroup que preocupa o México

Quando o americano Citigroup vender sua atividade de banco comercial no México, também deixará para trás obras de artistas famosos como Frida Kahlo, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, que o governo e especialistas desejam que permaneçam no país.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Especialistas confiam em avanço político para proteger oceanos em reunião na França

A One Ocean Summit, reunião organizada esta semana na França, pode obter o impulso político necessário para concluir um tratado que proteja o alto-mar, um tesouro enfraquecido pela atividade humana, confiam os especialistas.

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

- Acompanhamento do Mundial de Clubes da Fifa

