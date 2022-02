'Partygate': Foto faz polícia rever decisão de não investigar festa de Johnson

A polícia britânica informou nesta quarta-feira, 9, que estava revendo a decisão de não investigar uma reunião realizada no gabinete de Boris Johnson em Downing Street durante o lockdown imposto pela pandemia de covid-19 depois que uma nova fotografia do evento foi divulgada.

Na imagem publicada pelo tabloide britânico The Mirror, Johnson está em um aparente evento social realizado em dezembro de 2020. Ela mostra Johnson e dois colaboradores na sede do Executivo em Downing Street, um deles usando um colar de estilo havaiano (guirlanda), com uma garrafa de champanhe aberta ao lado.

A polícia já estava investigando 12 reuniões realizadas no escritório e na residência de Johnson depois que uma investigação interna descobriu que sua equipe havia participado de festas abastecidas com álcool em Downing Street, com o líder britânico participando de alguns dos eventos.

Johnson pediu desculpas pela conduta e prometeu mudar a cultura. Ao analisar as alegações, a polícia rejeitou quatro reuniões, incluindo essa de 15 de dezembro de 2020. A Polícia Metropolitana de Londres disse que já havia avaliado o evento e decidiu que não atingia o limite para investigação criminal. "Essa avaliação agora está sendo revista", disse um porta-voz.

As revelações em torno de Johnson levantaram questões sobre seu julgamento e forçaram alguns membros de seu próprio partido a pedir que ele renuncie. A investigação policial está em andamento e o relatório interno completo da funcionária Sue Gray será publicado assim que a polícia concluir sua investigação.

Durante a sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro realizada nesta quarta-feira 9, na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico, o deputado trabalhista Fabian Hamilton pediu explicações a Johnson sobre essa fotografia. Na época, as restrições em vigor proibiam qualquer reunião social entre pessoas de famílias diferentes.

"Nos últimos minutos uma foto do premiê veio à tona em Downing Street em 15 de dezembro de 2020, cercado de álcool, comida e pessoas usando uma guirlanda no pescoço. Parece uma daquelas festas que ele disse que nunca aconteceu," disse o político. Johnson limitou-se a indicar ao parlamentar que estava "completamente equivocado".

O escândalo conhecido como Partygate, desencadeado depois que se soube que autoridades britânicas organizaram inúmeras reuniões sociais em um momento em que os cidadãos estavam sujeitos a severas restrições, prejudicou profundamente a reputação de Johnson, que, segundo Downing Street, não tem planos de demitir-se. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

