Paquistanesa grávida tem prego martelado na cabeça para ter um menino

Uma paquistanesa grávida compareceu a um hospital com um prego martelado na cabeça por um curandeiro que havia garantido que desta maneira ela daria à luz a um menino, informaram fontes médicas.

A mulher chegou a um hospital na cidade de Peshawar, noroeste do Paquistão, depois de tentar retirar por conta própria o prego, disse o médico Haider Khan à AFP.

"Estava totalmente consciente, mas com muita dor", explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um raio X mostrou que o prego de cinco centímetros perfurou o crânio da mulher, mas não atingiu o cérebro.

A mãe de três meninas está grávida de uma quarta.

Os curandeiros tradicionais, com práticas enraizadas na mística sufi, são comuns no Paquistão, país de maioria muçulmana, apesar da desaprovação de algumas escolas de pensamento do Islã aos ritos.

No sul da Ásia, ter um filho é considerado um bom presságio, por supostamente representar mais capacidade de assegurar o futuro financeiro dos pais que uma filha.

A polícia paquistanesa ainda pretende interrogar a mulher. "Em breve colocaremos nossas mãos no feiticeiro", disse o chefe de polícia de Peshawar, Abbas Ahsan.

ak-la/ecl-fox/cyb/lch/mab/zm/fp

Tags