Nice goleia Olympique de Marselha (4-1) e vai às semifinais da Copa da França

O Nice garantiu sua vaga nas semifinais da Copa da França nesta quarta-feira, ao derrotar o Olympique de Marselha por 4 a 1 em uma partida sem incidentes cinco meses depois que os torcedores do Nice invadiram o campo para se dirigir aos jogadores visitantes em jogo da Ligue 1.

O OM abriu o placar com um gol contra de Melvin Bard (3), mas os anfitriões viraram rapidamente com uma dobradinha do holandês Justin Kluivert (29 e 49), e gols de Amine Gouiri (10) e o do franco-argelino Andy Delort (61).

Assim como o Nice e o Monaco (que garantiu sua vaga na terça-feira ao vencer o Amiens da segunda divisão por 2 a 0), a zebra desta competição, o Versailles venceu por 5 a 4 nos pênaltis (1 a 1 no final do tempo regulamentar) o Bergerac no duelo entre equipes amadoras (da 4ª divisão) para avançar às semifinais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os visitantes abriram o placar com uma bomba de pé direito do meia Inza Diarrassouba (14), mas aos 79 minutos ficaram em desvantagem quando Christopher Ibayi foi expulso. O Bergerac aproveitou para empatar por meio de Axel Tressens (89).

Sem prorrogação, a vaga foi decidida na disputa por pênaltis, na qual apenas o zagueiro local Kevin Mingoua não conseguiu converter, o que deu a classificação ao Versailles, que assim se junta nas semifinais ao Monaco, que na terça-feira derrotou o Amiens da Ligue 2 por 2 a 0.

Com o PSG eliminado na fase anterior (pelo Nice), a competição está mais aberta do que nunca na França.

Versailles e Nice vão se enfrentar no jogo de ida das semifinais de acordo com o sorteio realizado nesta quarta-feira, enquanto o Monaco vai conhecer seu adversário nesta quinta-feira, quando Nantes e Bastia (da Ligue 2), se enfrentam.

-- Jogos das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(+) Monaco - Amiens (2ª divisão) 2 - 0

- Quarta-feira:

Bergerac (4ª divisão) - (+) Versailles 78 (4ª divisão) 1 - 1 (4-5 nos pênaltis)

Nice - Olympique de Marselha 4 - 1

- Quinta-feira 10 de fevereiro

(17h00) Nantes - SC Bastia (2ª divisão)

(+) classificados para as semifinais.

fbx/mdb/rsc/mcd/aam

Tags