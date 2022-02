México: Obrador fala em 'pausa' na relação com Espanha e critica empresas do país

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou as empresas da Espanha, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 9. Segundo ele, em governos anteriores essas companhias "eram como donos do México".

López Obrador disse que "agora não é boa a relação" com as empresas espanholas e afirmou que "gostaria de fazer uma pausa, o que acredito que nos convirá". "O México levava a pior parte, nos saqueavam", disse ele.

