Macron informa Biden sobre reuniões com presidentes de Rússia e Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, foi informado nesta quarta-feira (9) por seu colega francês, Emmanuel Macron, sobre os contatos que fez com os líderes de Rússia e Ucrânia, informou a Casa Branca.

"Falaram sobre as reuniões recentes do presidente Macron", destacou a sede do Executivo americano em um comunicado.

"Também abordaram as gestões diplomáticas em curso e os esforços de dissuasão empreendidos em estreita colaboração com nossos aliados e parceiros em resposta à contínua concentração militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia", acrescentou.

