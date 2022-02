Líderes de Rússia e UE em tratativas com o Irã concordam em intensificar negociação

O chefe da diplomacia da Rússia em Viena, Mikhail Ulyanov, se encontrou nesta quarta-feira, 9, com o representante que comanda a delegação da União Europeia nas tratativas nucleares de grandes potenciais com o Irã, Enrique Mora. Em seu Twitter, o russo afirmou que ambos concordaram na "necessidade de intensificar as negociações e buscar formas e meios criativos para resolver as questões pendentes restantes para pavimentar o caminho para a restauração do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

Nos últimos dias, a urgência para encerrar as negociações vem sendo apontada por representantes dos países ocidentais, uma vez que há a percepção de que um maior avanço no programa nuclear iraniano poderá fazer com que os retornos aos termos do JCPOA, firmado em 2015, já não seja possível.

