Líder Manchester City vence Brentford (2-0) e coloca pressão sobre o segundo colocado Liverpool

O Manchester City venceu o Brentford (14º) por 2 a 0 e consolidou ainda mais sua liderança na Premier League, colocando toda a pressão sobre o Liverpool (2º), que recebe o Leicester (11º) nesta quinta-feira.

A equipe de Pep Guardiola venceu graças aos gols do argelino Riyad Mahrez, de pênalti (40) e do belga Kevin de Bruyne (69), chegando aos 60 pontos na tabela após 24 jogos disputados.

"Estou muito satisfeito com o rendimento. É difícil (jogar) contra uma equipe com 10 jogadores defendendo muito atrás", declarou após o jogo o treinador, que não considera o título como garantido.

"O Liverpool tem dois jogos para disputar, então veremos a diferença (em pontos). É uma competição muito difícil, mas é impressionante que neste momento já tenhamos marcado 60 pontos. Isso significa que estamos indo incrivelmente bem" acrescentou.

Com 48 pontos, o Liverpool ficou 12 pontos atrás dos 'Citizens'.

O Chelsea, que antecipou a partida para esta rodada por conta da participação no Mundial de Clubes, soma 47 com os mesmos jogos que o City.

Nos demais jogos desta quarta-feira, o Tottenham (7º) perdeu em casa por 3 a 2 para o Southampton (10º), um revés que complica as chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões do time comandado pelo italiano Antonio Conte.

E em duelo direto entre equipes da parte intermediária e de baixo da tabela, Norwich (18º) e Crystal Palace (13º) empataram em 1 a 1, confirmando a saída do Newcastle da zona de rebaixamento, depois de vencer o Everton na terça-feira.

Por fim, em um jogo cheio de emoções, Aston Villa (11º) e Leeds (15º) empataram em 3 a 3, deixando o time comandado por Marcelo Bielsa 6 pontos acima da zona de rebaixamento.

O zagueiro espanhol Diego Llorente marcou o gol de empate do Leeds no segundo tempo (63), depois de uma primeira etapa com 5 gols, três para os locais e dois para os visitantes.

O brasileiro Philippe Coutinho deixou tudo igual aos 30 minutos após o primeiro gol do jogo, de Daniel James para o Leeds (9), e Jacob Ramsey liderou a virada do time de Birmingham com uma dobradinha (38 e 43). Mas o segundo gol de James pouco antes do intervalo (45+2) deixou a partida em aberto para o segundo tempo.

--- Resultados dos jogos da 24ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Disputado em 18 de janeiro:

Brighton - Chelsea 1 - 1

- Terça-feira:

West Ham - Watford 1 - 0

Newcastle - Everton 3 - 1

Burnley - Manchester United 1 - 1

- Quarta-feira:

Norwich City - Crystal Palace 1 - 1

Tottenham - Southampton 2 - 3

Manchester City - Brentford 2 - 0

Aston Villa - Leeds 3 - 3

- Quinta-feira:

(16h45) Wolverhampton - Arsenal

Liverpool - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 60 24 19 3 2 57 14 43

2. Liverpool 48 22 14 6 2 58 19 39

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Manchester United 39 23 11 6 6 37 31 6

6. Arsenal 36 21 11 3 7 33 25 8

7. Tottenham 36 21 11 3 7 28 27 1

8. Wolverhampton 34 21 10 4 7 19 16 3

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Southampton 28 23 6 10 7 29 36 -7

11. Aston Villa 27 22 8 3 11 31 35 -4

12. Leicester 26 20 7 5 8 34 37 -3

13. Crystal Palace 25 23 5 10 8 32 35 -3

14. Brentford 23 24 6 5 13 26 40 -14

15. Leeds 23 22 5 8 9 27 43 -16

16. Everton 19 21 5 4 12 25 38 -13

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 17 23 4 5 14 14 46 -32

19. Watford 15 22 4 3 15 23 41 -18

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

./bds/mcd/rsc/aam

