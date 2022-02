Leilão de 200 tênis Vuitton-Nike de Virgil Abloh arrecada US$ 25 milhões

Os 200 pares de tênis Vuitton-Nike, desenhados por Virgil Abloh antes de morrer, alcançaram 25 milhões de dólares em um leilão na Sothesby's, anunciou a casa leiloeira à AFP nesta quarta-feira (9).

Estes valores superam com folga as estimativas da Sothesby's, que esperava que cada par do modelo 'Air Force 1', posto à venda por 2.000 dólares, alcançasse entre 5.000 e 15.000 dólares.

O preço médio foi de 100.000 dólares, embora tenha-se chegado a pagar 350.000 dólares pelo mais caro e 75.000 dólares pelo mais barato, informou a Sotheby's.

Os 200 pares idênticos deste modelo, que este ano completa 40 anos, trazem o característico xadrez em marrom, branco e creme da Louis Vuitton, de propriedade do grupo de produtos de luxo, e a logomarca da Nike. Os tênis estavam à venda desde 26 de janeiro.

O fim da venda estava previsto para a terça-feira, mas diante do número de lances, foi estendida por um dia.

Os tênis foram apresentados em junho de 2021 para a coleção primavera-verão 2022 da Louis Vuitton, da qual Virgil Abloh, o rei do streetwear de luxo, era diretor artístico da linha masculina.

O estilista, DJ, fã do hip-hop e ex-assessor do rapper Kanye West, morreu no fim de novembro passado de câncer. Ele tinha 41 anos.

Sua última coleção para a Vuitton foi apresentada em Paris em 20 de janeiro, durante a semana de prêt-à-porter masculino.

Cada par inclui uma espécie de pequena caixa-maleta de cor laranja.

Há anos, os tênis se tornaram objetos cobiçados pelos colecionadores.

Para tentar aumentar sua clientela, as grandes marcas de luxo começaram a criar coleções em sociedade com marcas esportivas ou de streetwear.

Sotheby's, Louis Vuitton e Nike informaram que Virgil Abloh tinha participado da organização do leilão antes de morrer. Os lucros da venda serão destinados ao "Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund", uma bolsa para a formação de estudantes de origem afro-americana e africanos.

