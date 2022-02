Johnson visita Polônia amanhã, após prometer mais soldados

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, visitará a Polônia amanhã (9) - informou um porta-voz da diplomacia polonesa nesta quarta-feira, dois dias depois de o Reino Unido prometer enviar mais 350 soldados ao país, devido às tensões sobre a Ucrânia.

"O primeiro-ministro chegará amanhã (quinta-feira)", disse à AFP o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, Lukasz Jasina.

De acordo com o porta-voz, Johnson se reunirá com seu homólogo, Mateusz Morawiecki, e, possivelmente, também com tropas britânicas.

O Reino Unido enviou um contingente de 100 engenheiros militares para a Polônia. O objetivo é ajudar a vigiar a fronteira, depois que milhares de imigrantes tentaram cruzá-la, partindo de Belarus.

O Ocidente acusou o governo bielorrusso de estimular os imigrantes - a maioria deles do Oriente Médio - a atravessarem a linha fronteiriça como represália às sanções, em uma forma de guerra "híbrida" não convencional. Aliada próxima da Rússia, Belarus nega isso.

O ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, disse na segunda-feira que as tropas adicionais serão uma "mobilização bilateral para mostrar que podemos trabalhar juntos e enviar um forte sinal de que Reino Unido e Polônia se apoiam".

Nas últimas semanas, a Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para sua fronteira com a Ucrânia e para partes da vizinha Belarus, fazendo os países ocidentais temerem uma possível invasão russa da Ucrânia.

Moscou nega ter planos de invasão e acusou os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de usar uma retórica beligerante e adotar uma postura agressiva em relação aos países europeus ex-comunistas.

