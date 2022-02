Japão enviará gás natural à Europa em meio a tensões na Ucrânia

O Japão decidiu desviar algumas de suas reservas de gás natural para a Europa em meio à crescente preocupação com possíveis interrupções no fornecimento russo devido à crise na Ucrânia, informou o ministro da Economia, Comércio e Indústria japonês, Koichi Hagiuda, nesta quarta-feira, 9.

A decisão foi tomada a pedido dos Estados Unidos e da União Europeia (UE) e tem como objetivo atenuar as incertezas sobre o fornecimento de gás, devido aos temores de uma possível incursão russa na Ucrânia, disse Hagiuda, após se reunir com o embaixador norte-americano Rahm Emanuel, que chegou ao país no final de janeiro.

A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo depois dos EUA e da Arábia Saudita e a fonte de cerca de 40% do gás natural usado na Europa. Com os preços do gás e do petróleo já altos, qualquer movimento para cortar o fluxo de energia pode ser doloroso para a Europa.

Os Estados Unidos e aliados europeus prometeram sanções econômicas e políticas se a Rússia invadir a Ucrânia, mas se preocupam com possíveis repercussões, como a possibilidade de Moscou interromper o fornecimento de gás natural para a Europa no meio do inverno no Hemisfério Norte. Fonte: Associated Press.

