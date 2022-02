Disney+ beira as 130 milhões de assinaturas, superando as expectativas

A gigante do entretenimento, Disney, contava no início de janeiro com cerca de 130 milhões de assinantes em sua plataforma de vídeos on-line Disney+, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (9), um número muito superior ao esperado.

A Disney+ obteve 11,7 milhões de assinaturas em um trimestre, alcançando 129,8 milhões, ou seja, 37% a mais do que no mesmo período do ano passado.

