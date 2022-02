Coreia do Sul muda de estratégia após aumento de contágios pela variante ômicron

A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (9) que vai suspender a política de "rastrear, testar e tratar", no momento em que a variante ômicron se propaga e ameaça o sistema de saúde do país.

Quando a pandemia de covid foi declarada no início de 2020, a Coreia do Sul registrou uma das piores situações do planeta, que o país conseguiu controlar graças a testes em larga escala e ao rastreamento ativo dos infectados e seus contatos.

A estratégia rendeu muitos elogios, mas Seul decidiu interromper o plano depois de superar a marca de um milhão de casos no fim de semana passada, consequência da rápida propagação da variante ômicron.

A atual política de saúde "é difícil de manter devido aos recursos limitados e aos elevados custos sociais e econômicos que gera", afirmou Sohn Young-rae, alto funcionário do ministério da Saúde.

A Coreia do Sul registrou na terça-feira 49.567 novos casos de covid.

As novas medidas definidas pretendem se concentrar na proteção das pessoas mais vulneráveis, segundo as autoridades.

O objetivo será diagnosticar e tratar os grupos de alto risco para "evitar o colapso das estruturas de saúde e a deterioração das atividades sociais e econômicas", declarou Sohn.

Quase 85% dos 52 milhões de habitantes da Coreia do Sul receberam duas doses da vacina contra a covid-19.

