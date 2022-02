Conte deixa as portas abertas para uma volta de Eriksen ao Tottenham

O técnico italiano do Tottenham, Antonio Conte, não descartou nesta quarta-feira a ideia de uma volta de Christian Eriksen aos 'Spurs' se o dinamarquês, que sofreu uma parada cardíaca durante um jogo da Dinamarca na Eurocopa em junho, recuperar a forma no Brentford, time para o qual se transferiu até o final da temporada.

"Eriksen faz parte da história do Tottenham. Voltar aqui será uma boa oportunidade para ele, para mim e para o clube", explicou o italiano, que o dirigiu durante duas temporadas na Inter de Milão.

"Sinceramente, fiquei surpreso com a situação porque pensei que Christian precisaria de mais tempo antes de voltar a jogar na Inglaterra", acrescentou.

Eriksen foi vítima de uma parada cardíaca durante a partida da primeira fase da Eurocopa-2020, em junho de 2021, entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhague. Ele teve que ser reanimado no campo.

No último dia da janela de transferências de janeiro, Eriksen se transferiu para o Brentford, clube inglês que tem um técnico dinamarquês e vários jogadores também desse país.

Antes de jogar pela Inter, Eriksen fez parte do elenco do Tottenham que, sob o comando do técnico argentino Mauricio Pochettino, chegou à final da Liga dos Campeões em 2019.

