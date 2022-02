Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

Em todo o mundo, mais de 230 mil novos produtos são lançados anualmente, contudo apenas 8% dos consumidores estão comprometidos com sua marca atual, segundo a pesquisa da NielsenIQ. Para se manterem relevantes neste ambiente competitivo em constante evolução, as marcas precisam se adaptar ou correr o risco de perder participação de mercado. Entretanto, se as marcas esperarem muito para evoluir, pode ser tarde demais.

A NielsenIQ está constantemente inovando suas ofertas de produtos para fornecer aos clientes percepções acionáveis que lhes permitam tomar decisões eficientes e informadas. Sabemos que 60% dos relançamentos não se recuperam de sua tendência de queda, assim desenvolvemos uma solução nova e inovadora que irá fornecer às marcas análises abrangentes e percepções mais rápidas para ajudá-las a adaptar seus produtos existentes às tendências de consumo e diversos fatores de mercado.

A BASES Renovator equilibra a necessidade de adaptação, enquanto fortalece o desempenho da marca através de uma plataforma de software rápida e interativa. Com uso de uma metodologia com patente pendente, a BASES Renovator combina avaliações dentro e fora do contexto competitivo. As percepções resultantes fornecem uma imagem clara de como as mudanças afetarão o bem-estar financeiro, a interação competitiva e a perspectiva estratégica da marca no futuro. Além disto, a BASES Renovator obtém estes resultados na metade do tempo de outras soluções tradicionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A chegada da Renovator vem em um momento muito bom", disse Joe Willke, Presidente da NielsenIQ BASES. "Fatores externos forçaram muitos de nossos clientes a se concentrarem em suas principais ofertas. A Renovator é a solução perfeita para empresas que buscam investir e inovar em suas marcas existentes. As percepções robustas obtidas com esta solução serão cruciais para competir com sucesso pela compra do consumidor, além de reforçar o patrimônio da marca."

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ é líder no fornecimento da visão mais completa e imparcial do comportamento do consumidor no mundo inteiro. Alimentada por uma plataforma de dados de consumidor inovadora e por recursos analíticos vastos, a NielsenIQ permite uma tomada de decisão ousada e confiante para as principais empresas de bens de consumo e comércios varejistas do mundo.

Ao utilizar conjuntos de dados abrangentes e medir todas as transações por igual, a NielsenIQ concede aos clientes uma visão prospectiva do comportamento do consumidor, a fim de otimizar o desempenho em todas as plataformas de varejo. Nossa filosofia aberta sobre integração de dados possibilita os mais influentes conjuntos de dados de consumidores do planeta. A NielsenIQ oferece toda a verdade.

A NielsenIQ, uma empresa do portfólio da Advent International, tem operações em quase 100 mercados, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para mais informação, acesse NielsenIQ.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005159/pt/

Contato

Alex Tekip alexandra.tekip@nielseniq.com +1 517-249-1588 Fernanda Paredes fernanda.paredes@nielseniq.com +1-917-291-1196

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags