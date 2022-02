Comunicado do Business Wire :Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto (IVC) anunciou o fechamento de seu fundo inaugural restrito a US$ 70 milhões. O foco do fundo é impulsionar e acelerar o crescimento de inovações mundiais da GameFi, DeFi e Web 3.

Como o fundo mais ativo da Ásia direcionado ao crescente setor de criptomoedas da região, a IVC é participada por pesos pesados como Circle, Digital Currency Group e Animoca Brands. Desde sua fundação em agosto de 2021, a IVC injetou capital e experiência em 78 empresas do portfólio.

Com 13 anos de experiência em capital de risco tradicional sob o fundo irmão Headline Asia, a IVC alavanca sua rede mundial para capacitar startups de blockchain em todo o mundo, incluindo as do Sudeste Asiático, Taiwan, Japão, EUA e outros. Como parcerias de construção de empreendimentos, a IVC está comprometida em apoiar totalmente seus fundadores, desde o design de tokennomics até listagens de intercâmbio de criptomoedas.

"Como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, adotamos uma abordagem prática ao reunir equipes de especialistas locais para estimular o crescimento de nossas empresas de portfólio", disse Brian Lu, Sócio da IVC. "Estamos orgulhosos de ter um início rápido e entusiasmados por compartilhar nossa experiência com mais inovadores."

O primeiro investimento do IVC foi o Yield Guild Games (YGG), uma corporação de jogos eletrônicos com sede nas Filipinas e DAO que investe em NFTs. IVC e YGG se uniram para construir e incubar seu primeiro subDAO, YGG SEA, que ajudará a oferecer suporte localizado em toda a região do Sudeste Asiático.

"Alinhados com a visão do IVC de ajudar os não bancarizados e os sub-bancarizados, estes jogos eletrônicos proporcionam um fluxo de renda adicional aos jogadores durante a pandemia", disse Lu.

As parcerias da IVC também incluem Akio Tanaka, fundador da Headline Asia; Herbie Fu, ex-sócio da 8 Decimal Capital; JT Law, cofundador da VerifyInvestor; Alex Yeh, cofundador da AuraBlock Ventures; e Richie Chaval Jiaravanon, ex-diretor executivo da Snapask Tailândia.

A Infinity Ventures Crypto foi fundada para capacitar e investir em startups pioneiras de GameFi, DeFi e Web 3. As parcerias do fundo investem em criptoativos desde 2015 e orientam as empresas por um cenário em rápida evolução. Desde agosto de 2021, a IVC fez diversos investimentos estratégicos em uma gama diversificada de startups, incluindo a Yield Guild Games e a Stablecoin atrelada ao iene japonês, JPYC. A IVC visa inovar, construir e impulsionar a próxima geração de fundadores.

