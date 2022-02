Comunicado do Business Wire :Farmers Edge Inc.

A Farmers Edge? Inc, ("Farmers Edge" ou a "Empresa") (TSX: FDGE),líder global em agricultura digital, anunciou hoje um acordo que permitirá aos usuários do FarmCommand® plataforma de agricultura digital para integrar seus dados com o John Deere Operations Center?. Qualquer usuário do Operations Center pode optar por vincular facilmente seus dados ao FarmCommand, uma plataforma que integra informações de uma ampla variedade de fontes - incluindo equipamentos de frota mista, imagens de satélite, estações meteorológicas e muito mais - para fornecer aos agricultores e seus consultores análises poderosas que suportam decisões críticas de gestão que impulsionam a produtividade e lucro.

"A agricultura é um negócio orientado a dados, e a conectividade entre sistemas é fundamental para o sucesso, não importa o que você esteja cultivando", disse o fundador e CEO da Farmers Edge, Wade Barnes. "Esta integração de dados com o John Deere Operations Center aprimora nossa capacidade de fornecer altos níveis de conectividade que ajudam os agricultores a simplificar a manutenção de registros, melhorar o gerenciamento de riscos e estabelecer oportunidades transparentes para dimensionar e aumentar a lucratividade. Isso permite que os agricultores consolidem facilmente informações de várias fontes em um local conveniente e tomem decisões mais embasadas, aproveitando os dados que possuem, não importa de onde venham."

Os usuários que permitem que os dados sejam compartilhados terão a capacidade de adicionar equipamentos, editar o nome do equipamento, deslocamentos, configurações dos terminais, cercas geográficas e toques de recolher e planos de manutenção, bem como a capacidade de acessar e trocar arquivos entre sistemas. Eles também podem visualizar detalhes do equipamento, incluindo localização, instruções de direção, alertas, deslocamentos, planos de manutenção e pontos de referência. Além disso, eles podem visualizar resultados operacionais de campo, produtos, listas de campo, locais de campo, limites e rastreamento.

A Farmers Edge continua a expandir a plataforma FarmCommand e a integrar as principais tecnologias digitais para apoiar a agricultura eficiente, lucrativa e sustentável.Para saber mais, entre em contato com um representante da Farmers Edge em hello@farmersedge.ca

Sobre a Farmers Edge

Farmers Edge é líder global em agricultura digital revolucionando o setor com o mais amplo portfólio de inovações tecnológicas proprietárias, abrangendo hardware, software e serviços. Alimentada por uma combinação única de sensores de campo conectados, inteligência artificial, análise de big data e experiência agronômica, a plataforma digital da empresa transforma dados em ações e insights inteligentes, agregando valor a todas as partes interessadas do ecossistema agrícola. As tecnologias disruptivas da Farmers Edge aceleram a adoção digital na fazenda e além, protegendo nossos recursos globais e garantindo a produção sustentável de alimentos para uma população em rápido crescimento. Para mais informações por favor visite www.farmersedge.ca e SEDAR (www.sedar.com).

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter informações prospectivas de acordo com a legislação de valores mobiliários aplicável, que reflete as expectativas atuais da Empresa em relação a eventos futuros. As informações prospectivas são baseadas em várias suposições e estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados e eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos por essas informações prospectivas. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, os fatores discutidos em "Informações prospectivas" e "Fatores de risco" no Formulário de Informações Anuais da Empresa datado de 29 de março de 2021 e na seção "Riscos e Incertezas" no Companhia' discussão e análise da administração arquivadas em 11 de novembro de 2021, cada uma delas disponível no site da Companhia (www.farmersedge.ca/investor-relations/) e no SEDAR (www.sedar.com). A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido pela lei aplicável.

Contato

Media: Corey Herscu (US/Canada) corey@verbfactory.com 647-300-3030

