Comunicado do Business Wire :Ecoppia

Ecoppia (TASE: ECPA), líder mundial em soluções de limpeza robótica para energia solar fotovoltaica, anunciou hoje mais um projeto de 150 MW com a Sprng Energy, empresa de propriedade da plataforma de investimentos Actis com liderança global. Os robôs da Ecoppia serão implantados no projeto Ananthapuram da Sprng Solar, em Andhra Pradesh, no segundo trimestre de 2022.

With over 3GW of deployed projects globally, Ecoppia's unmatched solutions portfolio continues to be the leading choice of tier-1 energy players (Photo: Business Wire)

A Actis inicialmente se associou com a Ecoppia em 2017 para a instalação de robôs totalmente autônomos em 4 instalações de energia solar diferentes de sua plataforma "Ostro Energy". Desde então, nos últimos 5 anos, o desempenho incomparável dos produtos da Ecoppia garantiram que todos os projetos greenfield de energia solar subsequentes, desenvolvidos pelas plataformas Actis na Índia, tenham a Ecoppia como o seu fornecedor exclusivo de soluções de limpeza robótica. A confiabilidade inigualável da Ecoppia e a eficácia comprovada na remoção de sujeira é uma das muitas razões pelas quais os ativos da Actis são vistos como tecnologicamente superiores, de baixo risco e de alta qualidade. Durante 2020 e 2021, a Índia testemunhou mais de 150 dias de "lockdown" nacional, o que resultou na maioria dos desenvolvedores tendo que lutar para limpar os painéis solares e produzir energia adequadamente. Entretanto, nenhum das instalações de mais de 2 GW da Ecoppia perdeu o ciclo de limpeza de um dia, graças às suas soluções robóticas altamente confiáveis e totalmente autônomas fornecidas pela forte equipe da Ecoppia na Índia.

Há quase uma década, a Ecoppia inova o mercado solar com mais de 3 GW de projetos em 4 continentes diferentes, possibilitando que os proprietários de locais aproveitem os benefícios de um desempenho máximo durante o ano inteiro, reduzindo as despesas com O&M e, em geral, com LCOE.

"É uma honra termos sido escolhidos mais uma vez pelo nosso valioso parceiro, a Actis", disse Jean Scemama, diretor executivo (CEO) da Ecoppia. "Como líderes de mercado, assumimos a responsabilidade com nossos clientes e acionistas de manter os mais altos padrões, elevando constantemente o nível de exigências em direção à excelência. O portfólio de soluções versáteis da Ecoppia continuará a proporcionar aos participantes do setor de energia do mundo inteiro a chave para a escalabilidade, sustentabilidade e um retorno sobre os investimentos (ROI) atraente", concluiu ele.

Sobre a Ecoppia

Com mais de 16 GW de acordos, a Ecoppia (TASE: ECPA) é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica. As soluções robóticas autônomas, com base em nuvem e sem água da Ecoppia removem diariamente a sujeira dos painéis solares, aproveitando a tecnologia sofisticada e os recursos avançados da Inteligência Empresarial. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma da Ecoppia possibilita que as instalações de energia solar mantenham o desempenho máximo com custos e intervenção humana mínimos. Os algoritmos de propriedade da Ecoppia e as soluções robóticas tornam a O&M diária em instalações solares mais segura, eficiente e confiável. De capital aberto e apoiada por fundos de investimento internacionais proeminentes, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia do mundo inteiro, limpando milhões de painéis solares todos os dias. Para obter mais informações, acesse: www.ecoppia.com

Anat Cohen Segev VP de Marketing, Ecoppia acohen@ecoppia.com

