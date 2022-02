Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que seu grupo de veículos oferece agora uma série de componentes elétricos de baixa tensão que atendem aos crescentes requisitos de energia e controle, inclusive conversão, proteção e distribuição para aplicações de veículos comerciais e fora de estrada. As tecnologias foram desenvolvidas para diversos segmentos, como aplicações de veículos comerciais e também militares, de construção e agrícolas.

"Facilitamos para os clientes a oferta de uma linha completa de tecnologias elétricas de baixa tensão", afirmou Pratik Trivedi, vice-presidente e gerente geral de mobilidade elétrica da Eaton para a América do Norte. "Existem concorrentes que fornecem esses produtos individualmente, mas nós oferecemos uma linha completa de soluções para veículos comerciais e fora de estrada."

As tecnologias leves e de baixa tensão da Eaton são feitas para suportar ambientes severos. O portfólio personalizável pode ser facilmente integrado na arquitetura de um veículo já existente segundo as demandas dos clientes.

Os produtos de baixa tensão eliminam a necessidade de hidráulica no segmento agrícola

Fabricantes de equipamentos agrícolas definem cada vez mais o caminho da indústria de veículos comerciais ao substituírem equipamentos existentes que tradicionalmente operam com hidráulica por componentes eletrificados. Componentes eletrificados eliminam o risco de derramamento de fluidos que podem contaminar o solo, destruir cultivos e exigir custos elevados para reparar os danos que causam.

Os componentes eletrificados da Eaton facilitam a transição da hidráulica para a eletrônica. Por exemplo, se uma semeadeira de alto volume que requer 56 volts se une a uma arquitetura de 12 volts, a caixa de proteção de circuitos de conversão elétrica CC-CC aumenta a energia do trator para 56 volts de modo a operar a semeadeira, eliminando ao mesmo tempo o tradicional emaranhado de mangueiras hidráulicas.

O segmento de construção pode adotar ar-condicionado elétrico e aumentar a segurança

Equipamentos de construção e seus operadores desempenham frequentemente trabalhos cansativos em condições severas. Os operadores podem permanecer sentados em cabines de veículos por longos períodos em condições de calor elevado onde o ar-condicionado precisa funcionar continuamente, o que exige que o motor também esteja sempre ligado. A adoção de um sistema de ar-condicionado elétrico permite que a climatização permaneça ativa enquanto o motor está desligado, o que economiza combustível e reduz emissões do escapamento.

A linha de soluções de controle móvel OMNEX Trusted Wireless? da Eaton para maquinário pesado e operações de campo oferece um grau superior de segurança e eficiência em locais de construção. Os controladores sem fio operam máquinas pesadas como caminhões a vácuo, caminhão guincho, misturadores de concreto e guindastes. A operação remota proporciona vários benefícios, como reduzir a quantidade pessoas no local e evitar situações de risco para os trabalhadores.

Fabricantes de equipamentos de construção também estão adotando arquiteturas de tensão mais alta, inclusive sistemas de 48 e 56 volts, para a operação de equipamentos mais avançados que consomem energia. Ainda que isso supra requisitos de energia, ainda há a necessidade de operar o veículo e sistemas de tensão mais baixa, como luzes e equipamentos de comunicação. As soluções de inversão e conversão de energia CC-CC da Eaton são utilizadas para reduzir ou aumentar a tensão conforme a necessidade. As soluções de proteção de energia da Eaton funcionam juntamente com as soluções de conversão de energia para assegurar os níveis de tensão e corrente apropriados nos componentes elétricos dos veículos.

"Oferecemos recursos inteligentes que nos diferenciam da concorrência", destacou Trivedi. "Nossos produtos elétricos são feitos para funcionar em conjunto e oferecer uma solução de sistema a nossos clientes."

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciarem energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizarmos as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton tem suas ações negociadas na NYSE há quase um século. Relatamos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

