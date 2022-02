Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, empresa de análise no campo da aviação, anunciou hoje um novo acordo de longo prazo com a Aireon, líder em rastreamento de aeronaves, para integrar os dados de voo completos, globais e em tempo real da Aireon com a combinação exclusiva da Cirium de dados de frota, status de voo e horários de companhias aéreas.

Os dados da Aireon abrangem todas as aeronaves modernas equipadas com ADS-B, em qualquer lugar do mundo, além de jatos executivos e helicópteros maiores.

As duas empresas reunirão seus conjuntos de dados de classe mundial para criar o conjunto mais completo de dados de porta a porta atualmente disponíveis sobre um voo.

A Cirium usará os dados da Aireon para proporcionar um novo nível de cobertura de dados e precisão nos tempos de decolagem e aterrissagem que já oferece a organizações líderes em viagens aéreas, fabricação aeroespacial e organizações financeiras de aviação. A Cirium também usará os dados da Aireon em tempo real em seus modelos de status de voo para obter precisão incomparável na previsão de horários de chegada e partida de voos.

Como parte do acordo, a Aireon migrará para os dados abrangentes de horários de companhias aéreas e status de voos da Cirium - que detêm a liderança no setor.

"A nossa missão é acelerar a transformação digital da aviação. Para conseguir isso, a indústria precisa dos melhores dados para potencializar as soluções e a tomada de decisões. O acordo entre Cirium e Aireon torna isso possível", disse Jeremy Bowen, CEO da Cirium.

"A combinação dos dados de rastreamento de voos da Aireon e os dados de frota, status de voo e horários de companhias aéreas da Cirium é essencial para calcular com precisão os horários de partida e chegada dos voos, a utilização das aeronaves e as emissões de carbono da aeronave, permitindo que a indústria seja mais eficiente. Esta é uma grande parceria da qual estamos muito orgulhosos."

"A Aireon e a Cirium compartilham uma visão que promove a tecnologia de última geração com o objetivo de impulsionar a aviação. Combinar nossa experiência é uma novidade para o setor, reunindo dados em que todos podem confiar", disse Don Thoma, CEO da Aireon. "Este é o primeiro passo no que deve ser uma parceria de alcance muito mais amplo entre Aireon e Cirium, à medida que as duas empresas descobrem novas maneiras de melhorar a eficiência do setor de aviação mundial."

A Aireon foi pioneira no uso de satélites para rastrear aeronaves e alcançou uma cobertura global completa de voos, mesmo sobre oceanos e áreas remotas. Ela é a única fornecedora baseada no espaço de dados de vigilância de grau ATS.

A Cirium integrará os dados nas próximas semanas e, a partir de março de 2022, espera mostrar um aumento significativo na qualidade de sua cobertura de voos no mundo inteiro, incluindo China, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

ADS-B é uma tecnologia e padrão de vigilância de tráfego aéreo que se baseia em que as aeronaves transmitam sua identidade, posição GPS precisa e outras informações derivadas de sistemas de bordo.

Os dados de vigilância do Serviço de Tráfego Aéreo (ATS, na sua sigla em inglês) são a capacidade de detectar de forma confiável e em tempo real os principais atributos do voo, como posição, nível e intenção.

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

A Aireon implementou um sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) no mundo todo. A Aireon está aproveitando as tecnologias de vigilância de aviação de última geração que anteriormente eram baseadas em terra e, pela primeira vez, está ampliando seu alcance globalmente para melhorar significativamente a eficiência, aumentar a segurança, reduzir as emissões e fornecer benefícios de economia de custos a todas as partes interessadas. A vigilância ADS-B baseada no espaço cobre regiões oceânicas, polares e remotas e aumenta os sistemas terrestres existentes que são limitados ao espaço aéreo terrestre. Em parceria com os principais provedores de serviços de navegação aérea do mundo, como NAV CANADA, a Autoridade de Aviação Irlandesa (IAA), Enav, NATS e Naviair, bem como a Iridium Communications, a Aireon está fornecendo um sistema de vigilância de tráfego aéreo global, em tempo real e baseado no espaço, disponível para todas as partes interessadas da aviação. Para mais informações, acesse www.aireon.com.

