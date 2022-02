Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

A Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), a plataforma líder de streaming de vídeo inteligente, monetização e comunicação, nomeou Marc DeBevoise como CEO e Diretor do Conselho. Ele assumirá as responsabilidades em 28 de março de 2022. Um líder de negócios de mídia e tecnologia realizado, o sr. DeBevoise sucederá Jeff Ray, que se aposentará de seu cargo de CEO e diretor do conselho.

DeBevoise traz mais de 20 anos de experiência em tecnologia, mídia, direto ao consumidor e streaming para Brightcove. Anteriormente, atuou como diretor digital da ViacomCBS, CEO e presidente da CBS Interactive, e ocupou cargos de liderança na Starz e NBCUniversal. Em suas funções na ViacomCBS, DeBevoise liderou as operações unificadas de streaming, digital e tecnologia da empresa globalmente e foi responsável pelos serviços de streaming direto ao consumidor da empresa, muitos dos quais ele liderou a fundação, incluindo Paramount+/CBS All Access, CBSN e CBS Sports HQ.

Como arquiteta da estratégia digital da CBS, DeBevoise posicionou a empresa como uma empresa líder de conteúdo multiplataforma com um portfólio dos 10 principais consumidores de Internet e uma posição de liderança em streaming suportado por anúncios e direto ao consumidor por assinatura. Ele também liderou a expansão da empresa em várias outras áreas de alto crescimento, incluindo vídeo móvel e social, publicidade programática e orientada por dados, jogos esportivos e jogos.

"Marc é um líder impressionante e talentoso que tem uma vasta experiência gerenciando equipes grandes e diversificadas e posicionando-as para um crescimento e inovação descomunais", afirmou Deb Besemer, presidente do conselho da Brightcove. "Seu mandato bem-sucedido como CDO da ViacomCBS e CEO da CBS Interactive, responsável pelo desenvolvimento de um negócio digital e de streaming multibilionário em rápido crescimento, faz dele uma escolha atraente para liderar a Brightcove. Nossa equipe e clientes se beneficiarão muito com a experiência de Marc".

"Ainda estamos nos primeiros dias das revoluções de streaming de vídeo e dispositivos, especialmente em termos de adoção corporativa", afirmou DeBevoise. "A Brightcove permite que qualquer empresa, marca, entidade de mídia ou criador de conteúdo crie e distribua conteúdo em seus próprios termos e capture seu próprio futuro de streaming. Simplesmente não há melhor momento para ser uma plataforma de vídeo distribuída e agnóstica", continuou DeBevoise. "A Brightcove é conhecida por oferecer escalabilidade, segurança e confiabilidade de classe mundial, todos os requisitos para oferecer valor excepcional aos clientes. Estou entusiasmado por me juntar a esta equipe talentosa e ansioso para oferecer ainda mais inovação para nossos clientes e seus públicos".

"Durante seu mandato, Jeff Ray liderou uma equipe talentosa para levar a Brightcove à lucratividade, crescimento e uma base tecnológica sólida para o futuro. Em nome do conselho e de todos em Brightcove, agradecemos a Jeff Ray por sua liderança nos últimos quatro anos e desejamos a ele tudo de melhor em sua aposentadoria.", afirmou Deb Besemer.

DeBevoise junta-se à Brightcove, duas vezes vencedora do prêmio Emmy de tecnologia, após sua nomeação como líder no Aragon Research Globe 2022, e as recentes aquisições da Wicket Labs, uma empresa de insights de público que oferece visibilidade do usuário em conteúdo e análise de assinantes, e HapYak, a melhor em tecnologia da classe que incorpora facilmente interatividade em vídeo. Este anúncio também ocorre quando a empresa lançou recentemente uma plataforma de comunicação empresarial inovadora, ao vivo e sob demanda, Brightcove CorpTV e Brightcove Marketing Studio, uma solução de marketing digital que oferece aos profissionais de marketing em diferentes funções a capacidade de encontrar, usar e reutilizar vídeos conteúdo facilmente de seus sistemas martech diários.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de vídeo mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 70 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, expandimos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga Brightcove no Twitter, LinkedIn e Facebook. Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business?.

Mídia: Sara Griggs, Brightcove +1 929 888 4866 sgriggs@brightcove.com

