Comunicado do Business Wire :Beeing Hope

Os incêndios florestais destrutivos de 2021, que devastaram as férteis regiões do Mediterrâneo e do mar Egeu da Turquia, deixaram uma marca indelével no ecossistema local e devastaram várias indústrias da área. De acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), estima-se que 203 mil hectares de floresta na Turquia foram destruídos por incêndios florestais somente no ano passado.

Turkey's 1st Multidisciplinary NFT Collection Beeing Hope Aims to Save Endangered Bees, Local Pine Honey Production

Causados em parte pela crise climática mundial, os incêndios florestais recorrentes em território turco representam uma ameaça existencial à biodiversidade da região. Com o objetivo final de mitigar essa ameaça e proteger as diversas regiões costeiras do país, um ambicioso projeto de responsabilidade social chamado "Beeing Hope" está sendo lançado com o patrocínio do Le Petit Marseillais Turquia.

Ajudando a curar os ecossistemas danificados da TurquiaAo reunir as partes interessadas certas para uma causa comum, o projeto "Beeing Hope" busca curar os ecossistemas queimados pelo fogo na Turquia, proteger as populações de abelhas ameaçadas e ajudar a ressuscitar a produção local de mel de pinheiro. Concentrada principalmente nas regiões do Mediterrâneo e do mar Egeu, a produção local de mel de pinheiro foi paralisada pelos incêndios de 2021, afetando negativamente as comunidades rurais.

De acordo com os organizadores, uma parcela significativa da renda gerada pelo projeto será destinada à conscientização da população sobre o tema e ao apoio a iniciativas ecologicamente corretas em todo o país.

BeeingHopeNFT: a primeira coleção multidisciplinar de NFT da TurquiaDentro do contexto do projeto "Beeing Hope", uma exposição de arte será gerada por tokens não fungíveis (NFTs), que são unidades de dados armazenadas em uma blockchain. Com 10.080 peças de arte digital de 28 artistas visuais, a coleção "beeinghopenft" está sendo anunciada como a primeira mostra de arte organizada na Turquia a adotar uma abordagem totalmente multidisciplinar.

Todos os artistas colaboradores visitaram regiões da Turquia prejudicadas pelo fogo, onde ouviram relatos de moradores locais, entre os quais apicultores, que testemunharam em primeira mão a conflagração do ano passado. Profundamente comovidos com o que viram, os artistas se inspiraram para criar o trabalho digital gerado por NFT que será apresentado na próxima coleção.

