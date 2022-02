Comunicado do Business Wire :Bacardi

A Bacardi, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, anunciou que sua icônica marca de rum premium reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) pela metade a partir de 2023.

As emissões de GEE da BACARDÍ Rum serão reduzidas em 50% quando um sistema de combinação de calor e energia (Combined Heat & Power, CHP) entrar em operação no próximo ano na destilaria da marca em Porto Rico. O novo sistema CHP substituirá o óleo combustível pesado por gás propano, uma solução energética muito mais limpa e eficiente.

"Como marca e como empresa, estamos comprometidos em fazer a coisa certa para o planeta", disse Ned Duggan, vice-presidente sênior, rum BACARDÍ. "Nossos runs são feitos em Porto Rico, uma bela ilha no Caribe, onde investimos continuamente em inovações que garantirão exatamente isso. Este ano, estamos comemorando nosso 160o aniversário e, enquanto refletimos sobre nossa incrível história, também estamos ansiosos por um futuro mais sustentável."

A redução de 50% nas emissões de GEE do rum BACARDÍ representa uma redução de 14% no total de emissões globais para a empresa de propriedade familiar Bacardi, cujo portfólio de marcas premium também inclui o gim BOMBAY SAPPHIRE®, a tequila PATRÓN® e a vodca GREY GOOSE® - um passo significativo em direção à redução de 50% que a empresa está comprometida em alcançar globalmente até 2025.

"Estamos comprometidos em reduzir nossas emissões de GEE, reduzindo nosso consumo de energia e mudando para a forma mais sustentável de energia nos países onde operamos", acrescentou Rodolfo Nervi, vice-presidente de segurança global, qualidade e sustentabilidade para a Bacardi. "Embora o gás propano seja a fonte de energia mais responsável em Porto Rico no momento, continuamos a explorar maneiras de reduzir ainda mais o uso de combustíveis à base de carbono e dar passos mais positivos em direção ao nosso objetivo final de zero líquido."

Outras maneiras pelas quais a destilaria do rum BACARDÍ já é pioneira em novas práticas ambientais incluem:

-- A geração de biogás através do sistema de tratamento de águas residuais, que ajuda a alimentar a destilação e gera eletricidade - mais de 60% da energia da destilaria é gerada desta forma;

-- Recapturar 95% do calor gerado durante a destilação para reduzir a energia necessária;

-- Está em andamento o plano de captura de CO2 do processo de fermentação para que ele seja fornecido à indústria de bebidas gaseificadas;

-- Plantar e nutrir seis jardins polinizadores para apoiar a vida selvagem local em Porto Rico. A Bacardi recebeu a certificação de conservação do Wildlife Habitat Council em reconhecimento ao seu compromisso com a boa gestão ambiental.

Como parte do seu programa de responsabilidade corporativa, o Good Spirited, e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals) das Nações Unidas, a Bacardi definiu diversas metas com as quais está comprometida a alcançar até 2025. Tais metas globais, que são acréscimos ao compromisso da empresa para ser 100% livre de plástico até 2030, incluem:

-- 50% de redução nas emissões de gases de efeito estufa nas unidades de produção da Bacardi;

-- 25% de redução no consumo de água nas unidades de produção da Bacardi;

-- 100% das principais matérias primas e embalagens de origem sustentável;

-- 100% das embalagens de produtos devem ser recicláveis;

-- 40% do conteúdo reciclado de materiais de embalagens de produtos;

-- descarte zero para aterro em todas as unidades de produção da Bacardi.

Saiba mais sobre os compromissos de sustentabilidade da Bacardi e sua visão de se tornar a empresa de destilados global mais ambientalmente responsável em https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility.

Beba sempre com responsabilidade.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada 160 anos atrás em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar, emprega atualmente mais de oito mil pessoas, opera unidades de produção em 10 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato com a mídia: Andrew Carney, Diretor de comunicações corporativas, Bacardi, acarney@bacardi.com Jessica Merz, Diretora global de comunicações corporativas, Bacardi, jmerz@bacardi.com

