Comunicado do Business Wire :Airmeet Inc

A plataforma de engajamento impulsionada por eventos,Airmeet, anunciou hoje que levantou US$ 35 milhões em financiamento da Série B. Os novos investidores Prosus Ventures, Sistema Asia Fund, RingCentral Ventures, KDDI Open Innovation Fund, DG Daiwa Ventures e Nexxus Global participaram desta rodada junto com os atuais investidores Sequoia Capital India e Accel India.

No ano passado, a Airmeet experimentou um tremendo crescimento orgânico decorrente da divulgação por parte de sua própria comunidade de usuários existentes, aumentou sua receita recorrente em 24 vezes desde o investimento da Série A e está crescendo 30% mês a mês, e proporcionou que mais de 120 mil organizadores de eventos transmitissem 150 milhões de minutos de vídeo globalmente. Os principais clientes que ajudam a liderar o crescimento orgânico incluem Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato e First3Years.

Os fundos arrecadados serão direcionados para expandir sua presença no mercado global, com planos de investir fortemente em P&D e dimensionar sua função GTM. A equipe também irá focar atividades estratégicas que trarão mais visibilidade à marca e suas ofertas no mercado internacional.

"O engajamento do cliente está evoluindo rapidamente para um espaço que precisa ir além dos canais tradicionais. As marcas precisam iniciar conversas e se envolver com os clientes sem perder o toque humano no espaço virtual. Nossa missão sempre foi focar o engajamento e ajudar as empresas a escalar o engajamento do cliente por meio de vários formatos de eventos interativos", disse Lalit Mangal, cofundador da Airmeet.

O pacote de engajamento imersivo da Airmeet permite que empresas e comunidades se conectem com seu público, participem de conversas significativas, troquem feedback e construam relacionamentos duradouros por meio de eventos. Profissionais de marketing, gerentes de comunidade, executivos de vendas e equipes de relacionamento com o cliente aproveitam o pacote de engajamento de participantes de 360 graus da Airmeet para se aprofundar nas necessidades do público e atualizar dinamicamente sua estratégia de engajamento do cliente com pontos de contato altamente interativos.

Ao oferecer dois formatos de produtos - "Conferência" e "Webinar Social", a Airmeet permite que empresas e organizações ultrapassem limites, construam relacionamentos e desbloqueiem novos fluxos de receita. Com a capacidade de escalar até 100 mil participantes, dar suporte a eventos em vários formatos, como webinars, conferências híbridas, feiras de negócios e workshops, a Airmeet está construindo um pacote de engajamento durante todo o ano que se estenderá à realidade virtual e ao metaverso para entregar uma experiência altamente imersiva.

A Airmeet conta com imenso apoio e feedback favorável da comunidade de usuários, com suas classificações NPS e G2 Crowd entre as melhores do setor. Para saber mais sobre a Airmeet, visite https://www.airmeet.com.

Declarações de investidores

Ashutosh Sharma, Chefe de Investimentos da Prosus Ventures na Índia, disse:"A pandemia trouxe uma mudança acentuada na maneira como trabalhamos, na maneira como interagimos com clientes, funcionários e outras partes interessadas. Essa mudança acelerou ainda mais a adoção de soluções ágeis e virtuais para atender às necessidades de negócios. Estamos empolgados com a parceria com a Airmeet, pois eles apoiam a transformação e a evolução do espaço de marketing corporativo SAAS e oferecem uma experiência de público excepcional por meio de uma abordagem exclusivamente centrada no cliente".

"O mercado global de eventos virtuais cresceu e se tornou uma oportunidade de US$ 110 bilhões auxiliada pelas novas realidades de trabalho, networking e marketing. A Airmeet, com seu aclamado produto superior, que oferece uma experiência de conferência quase equivalente à off-line, está bem posicionada para aproveitar essa grande mudança de paradigma no mercado global de conferência",comentou Sumit Jain, Sócio Sênior do Sistema Asia Fund.

"Esta pandemia reorientou a forma como as empresas se envolvem com várias partes interessadas (clientes, funcionários etc.) para o digital, dada a eficiência e a experiência imersiva associadas a ela. A Airmeet está na vanguarda dessa transformação. Somos parceiros da Airmeet há mais de 18 meses e estamos impressionados com o foco da equipe no produto, a execução implacável e o imenso amor do cliente pelo produto. Estamos ansiosos por muitos mais anos de crescimento mútuo na Airmeet." - Abhishek Mohan, Diretor, Sequoia India

"O estilo de trabalho mudou drasticamente para o on-line nas regiões. A Airmeet fornece uma plataforma inovadora que beneficia os recursos de conferência on-line e off-line. Como a plataforma pode oferecer experiências de cliente completas convenientes e envolventes, acreditamos no potencial para uma maior expansão do mercado. Estamos honrados em fazer parceria com as equipes da Airmeet em sua jornada notável e empolgados para enfrentar o mercado japonês juntos."- Masahito Okuma, Diretor Representante da DG Daiwa Ventures

"A mudança contínua para o trabalho remoto e híbrido acelerou a demanda por software de engajamento virtual. Temos orgulho de sermos um investidor na Airmeet, que teve um enorme crescimento desde que foi lançada em 2019. A equipe da Airmeet construiu uma solução de classe mundial que se alinha com a missão da RingCentral Ventures de apoiar inovações revolucionárias no espaço de comunicações e colaboração."- Kira Makagon, Diretora de Inovação da RingCentral

Sobre a Airmeet Inc

A Airmeet é uma plataforma de engajamento de clientes impulsionada por eventos que ajuda empresas, associações, instituições educacionais, pequenas e médias empresas, comunidades e organizações governamentais a estabelecer pontos de contato significativos com seu público global por meio de experiências de eventos ricas, envolventes e imersivas.

A Airmeet, uma empresa essencialmente remota com sede nos EUA, com mais de 300 funcionários espalhados pela Índia e América do Norte, foi cofundada por Lalit Mangal, Manoj Singh e Vinay Kumar Jaasti em 2019. O trio está junto desde o empreendimento anterior bem-sucedido de Lalit - CommonFloor, que foi adquirido pela Quikr.com por US$ 200 milhões.

Mais de 5.500 marcas, incluindo Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato e First3Years, usam a plataforma da Airmeet para sediar eventos em todo o mundo todos os meses.

Contato

Sarah Evans (EUA) Sevans PR sarah@sevanspr.com 224-829-8820

Sarah Mawji (Reino Unido) Sevans PR sm@sevanspr.com

