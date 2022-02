Bloqueios no Canadá são 'inaceitáveis' e ameaçam economia, diz Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta quarta-feira (9) que os bloqueios na fronteira com os Estados Unidos em protesto contra as medidas restritivas contra a covid-19 são "inaceitáveis" e afetam "negativamente" a economia do setor privado.

"Os bloqueios, as manifestações ilegais, são inaceitáveis e estão impactando negativamente negócios e fábricas", disse Trudeau na Câmara dos Comuns do Parlamento federal, em alusão ao bloqueio de uma ponte movimentada que liga Windsor, no Canadá, a Detroit, nos Estados Unidos, e outro ponto de travessia fronteiriço na província de Alberta (sul do Canadá).

"Temos que fazer tudo para que terminem", acrescentou.

