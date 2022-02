Biden: investimento em energia limpa garantirá empregos e reduzirá preços no setor

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta quarta-feira, 9, a estratégia de seu governo para incentivar a produção e o uso de energia limpa no país. Durante reunião com executivos de concessionárias, ele argumentou que esse gasto público, além da vantagem ambiental, garantirá a criação de "empregos com bons salários" e reduzirá preços no setor, tornando ainda o fornecimento de energia mais confiável.

Biden disse que seu governo pretende oferecer créditos tributários, a fim de estimular avanços nessa frente, como a maior popularização de carros elétricos, no âmbito de seu pacote "Build Back Better". Segundo ele, o país tem a meta de criar eletricidade "totalmente limpa" até 2035.

