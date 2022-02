Betty Davis, estrela americana do funk, morre aos 77 anos

Betty Davis, cuja marca pioneira e crua de funk abriu as portas para gerações de artistas apesar de sua curta, mas intensa carreira, morreu nesta quarta-feira (9) nos Estados Unidos aos 77 anos de causas naturais, segundo a imprensa local.

"É com grande tristeza que compartilho a notícia do falecimento de Betty Davis, uma grande influência da música com diversos talentos e estrela do rock pioneira, cantora, compositora e ícone da moda", anunciou em comunicado a amiga de Davis, Constance Portis, publicado no site da artista.

Betty Davis nasceu em 26 de julho de 1945 na região rural do estado da Carolina do Norte. Começou a ganhar notoriedade no início da década de 1960 ao trabalhar como modelo com apenas 16 anos. Alguns anos depois, apostou de vez na carreira musical.

Segunda esposa do ícone do jazz Miles Davis, a cantora negra foi um pilar do cenário musical da década de 1960 em Nova York e gravou praticamente todo seu repertório entre 1964 e 1975, com músicas de sucesso como "Get Ready for Betty".

A artista reuniu fãs e admiradores com seu lirismo sexualmente sincero e à frente de seu tempo, o que inspirou lendas da música como Prince e Madonna.

Em apenas um ano de casada com Miles Davis, Betty é apontada como responsável por ter feito o trompetista se atualizar para o rock da época, apresentando-o a artistas como o falecido guitarrista Jimi Hendrix e abrindo caminho para sua fase de fusão que incluiu o álbum "Bitches Brew", de 1970.

Rappers proeminentes como Ice Cube e Talib Kweli experimentaram suas criações musicais para uso em sua própria produção.

A música de Betty Davis não foi um grande sucesso comercial, mas ela inspirou artistas por décadas. Para a artista do pop Janelle Monaee, Betty é "uma das madrinhas da redefinição de como as mulheres negras podem ser vistas na música".

