Betis vence Rayo Vallecano (2-1) na ida das semifinais da Copa do Rei

O Betis deu um passo rumo à final da Copa do Rei ao vencer o Rayo Vallecano fora de casa por 2 a 1 nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais do torneio espanhol.

O Rayo abriu o placar com uma cabeçada de Álvaro García (5), mas Borja Iglesias empatou com um chute da entrada da área (26). William Carvalho fez 2 a 1 no segundo tempo (68) conquistando uma vantagem importante para o Betis para o jogo de volta em Sevilha.

Os anfitriões, que lutam para disputar a primeira final de Copa do Rei da sua história, surpreenderam os adversários desde o início com um gol de cabeça de Álvaro García, aproveitando um cruzamento da direita de Iván Balliu (5).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco a pouco, na ausência de Sergio Canales (infectado pela covid), o jogador do Betis, Nabil Fekir, foi assumindo o controle do jogo e sua equipe começou a chegar mais à área oposta.

O Betis levou perigo com uma entrada na área do seu artilheiro Juanmi, tocando por cobertura na saída do goleiro Stole Dimitrievski, mas a bola foi para fora (25).

Um minuto depois, Borja Iglesias cortou na entrada da área chutou colocado e fez 1 a 1 (26).

Após o intervalo, a pressão do Rayo incomodou o Betis, obrigado a recorrer a passes longos e jogadas diretas para chegar mais perto da área adversária.

Mas quando o time da casa vivia seu melhor momento, o segundo gol do Betis veio de William Carvalho, que passou a bola por entre as pernas do zagueiro Alejandro Catena e ficou cara a cara com Dimitrievski para fazer 2 a 1 (68).

Nesta quinta-feira, Athletic Bilbao e Valencia vão lutar pela vantagem em outro confronto valendo vaga na final da Copa do Rei.

- Semifinais da Copa do Rei:

Ida:

Quarta-feira 9 de fevereiro:

Rayo Vallecano - Betis 1-2

Quinta-feira 10 de fevereiro

(17h30) Athletic de Bilbao - Valencia

Volta:

Quarta-feira 2 de março:

(17h00) Valencia - Athletic de Bilbao

Quinta-feira 3 de março:

(17h00) Betis - Rayo Vallecano

gr/mcd/aam

Tags