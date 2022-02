Adidas rompe contrato com Kurt Zouma após caso de maus-tratos contra gato

A Adidas, fabricante de artigos esportivos, anunciou nesta quarta-feira que rescindiu o contrato que mantinha com o zagueiro francês Kurt Zouma, acusado de maltratar o seu gato, durante a transmissão de um vídeo em que o jogador aparece agredindo o animal várias vezes.

"Fechamos nossa investigação e podemos confirmar que Kurt Zouma não é mais um atleta contratado pela Adidas", disse à AFP, por e-mail, a empresa com sede na Alemanha.

A marca já havia informado na terça-feira que ia estudar possíveis sanções depois da divulgação de um vídeo, através do tabloide The Sun, no qual o zagueiro francês é visto maltratando seu gato e que provocou uma grande polêmica tanto na Inglaterra quanto na França.

Seu clube, o West Ham, anunciou na manhã desta quarta-feira que iria aplicar ao jogador "a maior multa possível", ou seja, 300.000 euros (343.000 dólares), o que não impediu que a entidade também fosse duramente criticada por ter autorizado o atleta a disputar um jogo da Premier League na mesma noite de terça-feira (vitória por 1-0 sobre o Watford).

"O jogador aceitou imediatamente a multa e pediu que o valor fosse destinado a uma organização de proteção dos direitos dos animais", disse o clube.

Entidades de proteção animal anunciaram que vão denunciar o jogador e alguns chegaram a exigir que ele não seja convocado novamente para a seleção francesa.

Uma petição na Internet, em francês e inglês, pedindo ação legal contra o jogador também teve grande sucesso na plataforma change.org, com 200.000 assinaturas às 14h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

