Relatório acusa polícia da Irlanda do Norte de conluio em assassinatos unionistas nos anos 1990

A polícia da Irlanda do Norte mostrou um "comportamento de conluio" em 11 assassinatos cometidos em atentados atribuídos a grupos paramilitares unionistas em Belfast na década de 1990, momento de grande violência nesta região britânica, afirma um relatório publicado nesta terça-feira.

Do início do conflito em 1968 até a assinatura do acordo de paz da Sexta-Feira Santa de 1998, a Irlanda do Norte foi cenário de um conflito violento entre republicanos católicos e unionistas protestantes.

Em um relatório de 344 páginas, a ombudsman da polícia Marie Anderson examina a atitude das forças de segurança em oito atentados atribuídos à Ulster Defense Association (UDA) ou aos Ulster Freedom Fighters (UFF). Os ataques mataram 11 pessoas, cinco delas em uma casa de apostas na área republicana em 5 de fevereiro de 1992.

Anderson se declarou "profundamente preocupada" com a dimensão e o alcance das falhas detectadas durante a "longa, complexa e delicada investigação". E considerou que as preocupações apresentadas pelas famílias das vítimas e os sobreviventes dos atentados sobre a atitude da polícia são "legítimas e justificadas".

Entre as falhas apontadas estão o fato de que a polícia não alertou dois homens sobre as ameaças de morte contra ambos, a destruição deliberada de documentos relacionados com o ataque à casa de apostas e várias deficiências nas investigações como não comprovar incoerências nos álibis dos suspeitos.

O relatório também destaca o uso "contínuo" e "injustificável" de informantes envolvidos em crimes graves, como assassinato, e critica a polícia por "fazer vista grossa" a tais atividades.

Em resposta, a polícia da Irlanda do Norte, PSNI, pediu desculpas às famílias das vítimas pelas "falhas identificados" no relatório.

