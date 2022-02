Reforços americanos chegam à Romênia

Um contingente de soldados dos Estados Unidos, enviados por Washington para tranquilizar seus aliados europeus preocupados com as tensões russo-ucranianas, chegou à Romênia, anunciou o ministro da Defesa nesta terça-feira (8).

"Já chegaram cerca de cem soldados americanos, especialistas que se encarregarão de organizar o desenvolvimento (do futuro contingente)", disse Vasile Dancu a repórteres.

"O restante das tropas será incorporado em breve", acrescentou, sem fornecer detalhes sobre a data e para quais bases militares serão alocados.

Os Estados Unidos anunciaram no início de fevereiro que enviariam mais de 3.000 soldados para o Leste Europeu, incluindo 1.000 para a Romênia, para apoiar as forças da Otan já presentes no terreno.

O Ocidente teme uma invasão russa da Ucrânia, por causa das dezenas de milhares de tropas posicionadas na fronteira.

No sábado, outros soldados americanos já haviam chegado à Polônia, país que abrigará um total de 1.700 deles.

Outros países membros da Otan já anunciaram sua intenção de fortalecer a presença da aliança na região do Mar Negro, onde é muito menor do que no norte, especificamente no Báltico.

A Romênia, membro da Otan desde 2004, abriga 900 soldados americanos, 140 italianos e 250 poloneses em seu território.

