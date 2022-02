Principal conselheiro científico do governo americano renuncia após denúncia de intimidação

O principal conselheiro científico do governo dos Estados Unidos, Eric Lander, que ajudou a mapear o genoma humano, renunciou na segunda-feira (7) depois de ser acusado de intimidar funcionários, um comportamento que o presidente Joe Biden prometeu que não toleraria quando assumiu o cargo.

"Estou devastado porque provoquei danos a colegas do passado e presente pela maneira como falei com eles", escreveu Lander na carta de renúncia.

"Eu tentei me pressionar e a meus colegas para alcançar nossos objetivos em comum, inclusive às vezes desafiando e criticando", acrescentou, antes de admitir: "Cruzei a linha às vezes ao ser desrespeitoso e humilhante".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lander foi nomeado diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica em janeiro do ano passado, depois da posse de Biden que elevou o posto de conselheiro científico da Casa Branca ao nível de gabinete, uma mudança em comparação com a política do ex-presidente republicano Donald Trump enquanto o país lutava contra a pandemia de covid-19.

Biden também prometeu ser diferente da administração do antecessor ao assumir o compromisso de manter um ambiente de trabalho respeitoso e profissional.

Lander renunciou depois que uma revisão interna da Casa Branca, consequência de uma reclamação apresentada ano passado, encontrou "evidências confiáveis" de que o principal conselheiro científico da administração federal estava "intimidando" vários funcionários de sua equipe, informou o site Politico.

aue-sw/jh/llu/mas/fp

Tags