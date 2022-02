Primeiro-ministro australiano pede perdão por abusos e assédio no Parlamento

O primeiro-ministro australiano pediu desculpas nesta terça-feira (8) pelo assédio sexual generalizado, o abuso e a intimidação no Parlamento revelados em um relatório depois que uma funcionária renunciou um estupro no ano passado.

Em um discurso, Scott Morrison pediu desculpas diretamente a Brittany Higgins, que denunciou ter sido estuprada por um colega de trabalho em um gabinete ministerial em 2019.

"Eu peço desculpas a senhora Higgins pelas coisas terríveis que aconteceram aqui (...) Mas eu sinto ainda mais por todas aquelas que antes da senhora Higgings suportaram o mesmo", afirmou.

"Durante muitas décadas, um ecossistema, uma cultura, foi perpetuada, na qual o bullying, o abuso e o assédio foram normalizados, e em alguns casos até a violência", lamentou o primeiro-ministro.

A denúncia de Higgins em janeiro de 2021 provocou protestos e indignação no país, tanto pelos fatos ocorridos como pela reação de seus chefes quando ela decidiu falar sobre o tema.

O governo abriu vários investigações sobre as acusações de Higgins e outras mulheres seguiram seu exemplo.

Uma das investigações resultou em um relatório de 450 páginas no qual um terço das funcionárias no Parlamento denunciaram ter sofrido assédio quando trabalhavam no local.

