Presidente ucraniano aguarda uma próxima cúpula com a Rússia, França e Alemanha

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski disse nesta terça-feira (8) que aguarda a próxima realização de uma cúpula sobre a crise de Ucrânia com os líderes russo, francês e alemão.

"Esperamos ter muito em breve as negociações dos líderes (dos países) do formato de Normandia", formada por Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, para o processo de paz no leste da Ucrânia, declarou Zelenski em entrevista coletiva em Kiev com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

O leste da Ucrânia é palco desde 2014 de confrontos entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas.

Macron esteve em Moscou na segunda-feira, onde conversou com o presidente Vladimir Putin. Depois de Kiev, viajou para Berlin para se reunir com o chanceler alemão Olaf Scholz.

Os ocidentais temem uma invasão da Ucrânia, porque dezenas de milhares de soldados russos estão mobilizados na fronteira ucraniana há semanas.

Diante de uma das piores crises entre russos e ocidentais desde a Guerra Fria, os europeus intensificaram os contatos diplomáticos nos últimos dias.

