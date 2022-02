Português Pizzi e egípcio Trezeguet assinam com o Basaksehir

O português 'Pizzi' Fernandes e o egípcio Mahmoud Hassan 'Trezeguet', este último vice-campeão na Copa Africana das Nações com sua seleção, assinaram nesta terça-feira com o Basaksehir Istanbul, anunciou o clube turco.

A equipe de Istambul informou em dois comunicados que o contrato destes dois jogadores vai "até o final da temporada".

O Basaksehir, quinto no campeonato turco após 23 jogos, está 20 pontos atrás do líder Trabzonspor. Eles são o clube de Istambul mais bem colocado até agora nesta temporada, à frente do Fenerbahçe, que está em sexto.

Na temporada 2019-2020, o Basaksehir, clube conhecido por seus laços estreitos com o presidente Erdogan, foi campeão da Turquia.

'Pizzi' (Luis Miguel Afonso Fernandes) estava no Benfica e tem 32 anos.

'Trezeguet', de 27 anos, já jogou na primeira divisão com as cores de outro clube de Istambul, o Kasimpasa, entre 2017 e 2018. Em seguida, assinou com o inglês Aston Villa.

