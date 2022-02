Palmeiras vence egípcio Al-Ahly (2-0) e vai à final do Mundial de Clubes

O Palmeiras se classificou para a final do Mundial de Clubes após vencer por 2 a 0 o egípcio Al Ahly, time que o derrotou na partida que valia o terceiro lugar na edição passada do torneio, nesta terça-feira, no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi.

O clube paulista, que derrotou os campeões africanos com gols de Raphael Veiga (39) e Dudu (48), vai enfrentar o vencedor da partida entre o inglês Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões da Uefa, e o saudita Al Hilal, campeão da Ásia, que vão se enfrentar nesta quarta-feira.

