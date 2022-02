ONG denuncia pesqueiro após aparecimento de milhares de peixes mortos na costa francesa

A organização ambientalista Sea Shepherd apresentou uma ação nesta terça-feira (8) contra os proprietários de um grande navio de pesca após o aparecimento de dezenas de milhares de peixes mortos na costa atlântica da França.

A ONG publicou na semana passada imagens do que disse serem mais de 100.000 peixes mortos flutuando no mar a cerca de 300 quilômetros da cidade portuária de La Rochelle (sudoeste), no Golfo da Biscaia.

Os peixes, da espécie Micromesistius poutassou (verdinho), tinham sido capturados pelo "Margiris", um dos maiores navios frigoríficos do mundo, com 143 metros de comprimento.

Na quinta-feira, o "Margiris" disse à associação de navios frigoríficos PFA que teve um "incidente de pesca" e que sua rede havia quebrado, liberando involuntariamente as capturas no mar.

A PFA disse que a quebra é "uma ocorrência rara" e se deve ao "grande tamanho inesperado dos peixes capturados".

O incidente também foi relatado à Lituânia, país da bandeira do navio. Mas a Sea Shepherd disse suspeitar que o verdinho, uma espécie abundante no Atlântico Nordeste, pode ter sido deliberadamente descartado.

"Alguns barcos, quando capturam um grande número de peixes comerciais de baixo valor, como o verdinho, os descartam para dar lugar a peixes de maior valor", disse Lamya Essemlali, presidente da Sea Shepherd França. Esta prática, disse ele à AFP, "é completamente ilegal".

