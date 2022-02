OMS e parceiras pedem US$ 23 bi para encerrar pandemia como emergência global

O Acelerador de Acesso às Ferramentas covid-19 (ACT, na sigla em inglês) lança nesta terça-feira, 8, um pedido de US$ 23 bilhões aos líderes globais para encerrar a pandemia como uma emergência global ainda neste ano. O ACT é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com outras agências, para garantir testes, tratamentos, vacinas e equipamentos de proteção individual a países de baixa e média renda.

A campanha de financiamento diz usar uma base de comparação justa. O pedido é que países ricos doem US$ 16 bilhões para preencher a lacuna no orçamento do ACT até setembro deste ano. Os outros US$ 6,8 bilhões seriam mobilizados dentro dos próprios países de rendas menores para ações consideradas "vitais" pela OMS.

Para o orçamento entre 2020 e 2021, Canadá, Alemanha, Kuwait, Noruega, Arábia Saudita e Suécia atingiram ou alcançaram suas parcelas consideradas justas pelo órgão internacional.

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus diz, em nota, que o rápido avanço da cepa Ômicron do coronavírus faz com que seja ainda mais urgente garantir que ferramentas para combate à covid-19 sejam distribuídas de forma igualitária pelo mundo. "A ciência nos deu as ferramentas para combater o COVID-19; se eles forem compartilhados globalmente em solidariedade, podemos acabar com o COVID-19 como uma emergência de saúde global este ano", afirma.

Mais de 4,7 bilhões de testes de covid-19 já foram feitos no mundo desde o início da pandemia. No entanto, apenas cerca de 22 milhões foram administrados em países de baixa renda - equivalente a 0,4% do total. Ainda segundo dados da OMS, apenas 10% da população desse grupo de países receberam ao menos uma dose da vacina contra a doença.

