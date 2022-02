Mudanças climáticas ameaçam a Muralha de Adriano

Exatamente 1.900 anos após o início da construção para impedir a invasão de hordas bárbaras, a Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, enfrenta um novo inimigo: as mudanças climáticas, que ameaçam seus tesouros arqueológicos romanos.

Milhares de soldados e suas famílias viveram ao longo desta muralha de pedra de 118 quilômetros, que atravessa a Inglaterra de oeste a leste, marcando o limite do Império Romano e que hoje constitui o maior complexo arqueológico romano da Grã-Bretanha.

Deixaram para trás não apenas construções de madeira, mas também objetos que permitem aos cientistas hoje reconstruir a vida cotidiana romana nesta região varrida pelos ventos.

Entre esses resquícios está o forte de Vindolanda, localizado a cerca de 53 quilômetros a oeste do assentamento romano de Pons Aelius, atual Newcastle.

"Muitas paisagens da Muralha de Adriano estão preservadas sob pântanos, um terreno muito úmido que protege a arqueologia há quase dois milênios", explica à AFP Andrew Birley, diretor de escavação e diretor executivo do Vindolanda Trust.

"Mas devido ao aquecimento global, ocorrem mudanças climáticas", alerta.

O solo aquece mais rápido que o ar, endurecendo o solo anteriormente úmido e permitindo que o oxigênio entre pelas rachaduras.

"Quando o oxigênio penetra, coisas realmente delicadas, que são feitas de couro, tecidos, objetos de madeira, quebram, se decompõem e se perdem para sempre", explica.

Ao longo dos anos, estruturas de pedra e madeira, sapatos e roupas de couro, ferramentas, armas e até tabuletas de madeira manuscritas foram encontradas ao redor do perímetro da muralha, revelando a vida na época romana.

Apenas um quarto do sítio Vindolanda foi escavado, e o forte é apenas um dos 14 ao longo da muralha, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1987.

"Todas essas edificações, toda essa terra atrás de mim estava enterrada. Cinquenta anos atrás, tudo estava sob o campo de um agricultor", explica Birley.

"Menos de um por cento da Muralha de Adriano foi explorada pelos arqueólogos", diz ele.

Atrás estão expostos dezenas de sapatos romanos que pertenceram a pessoas de todas as idades, gêneros e estratos sociais, e que constituem apenas uma pequena amostra dos cerca de 5.500 objetos de couro encontrados no local.

Graças ao solo de turfa, muitos objetos foram preservados nos mínimos detalhes.

"Mudaram completamente a nossa percepção do Império Romano, do exército romano", assegura o especialista, explicando que esse, longe de ser "um lugar reservado aos homens", tinha "um grande número de mulheres e crianças que corriam por todos os lados".

"Sem esses artefatos, não teríamos essa informação e esse é o tipo de coisa que está ameaçada pelas mudanças climáticas", insiste.

Este ano estão sendo organizados eventos para comemorar os 1.900 anos do início da construção da muralha, no ano 122, por ordem do imperador romano Adriano para defender a fronteira externa do império das invasões bárbaras.

Birley vê o aniversário como uma oportunidade para refletir sobre como garantir que a muralha e seus tesouros ainda existirão daqui a 1.900 anos.

"O exército romano embarcou numa das construções mais maciças de todo o império" para desenhar esta "barreira no coração do país", sublinha.

Agora, os arqueólogos enfrentam o desafio das mudanças climáticas.

"Podemos descobrir o que está acontecendo com esses lugares? Podemos intervir para protegê-los? E podemos salvar as coisas antes que elas desapareçam para sempre?", pergunta.

