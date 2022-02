Monaco derrota Amiens (2-0) e avança às semifinais da Copa da França

O Monaco, finalista da Copa da França na temporada passada, se classificou para as semifinais depois de derrotar o Amiens, equipe que oscila entre a zona intermediária e a parte de baixo da tabela da Ligue 2, por 2 a 0 nesta terça-feira.

Os gols da equipe do Principado foram marcados pela jovem promessa Aurélien Tchouameni aos 5 minutos e pelo alemão Kevin Volland no início do segundo tempo (52).

Os demais semifinalistas serão conhecidos entre quarta e quinta-feira.

Nesta quarta, os dois times amadores sobreviventes deste torneio, Bergerac e Versailles (ambos da 4ª divisão) vão se enfrentar, e haverá também o duelo de maior destaque desta rodada, entre Nice e Olympique de Marselha, respectivamente o atual segundo contra o terceiro colocado da Ligue 1.

Com o todo-poderoso PSG eliminado na fase anterior (pelo Nice nos pênaltis), a competição está mais aberta do que nunca na França.

Na quinta-feira, o Nantes enfrentará o Bastia, da segunda divisão.

--- Jogos das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(+) Monaco 2 Tchouameni (5), Volland (52)

Amiens (2ª) 0

- Quarta-feira:

(14h00) Bergerac (4ª) - Versailles (4ª)

(17h15) Nice - Olympique de Marselha

- Quinta-feira:

(17h00) Nantes - Bastia (2ª)

(+): classificados para as semifinais

