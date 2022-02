Marido de vice-presidente americana é evacuado de escola após ameaça de bomba

O marido da vice-presidente americana, Kamala Harris, Douglas Emhoff, foi retirado nesta terça-feira (8) após uma denúncia de ameaça de bomba em um colégio em Washington, onde estava para comemorar a história afro-americana, disseram altos funcionários.

Emhoff foi retirado do local por seus seguranças durante as comemorações do mês da história negra no colégio Duhbar, em Washington. Também foi pedido aos alunos que fossem embora.

"Foi uma ameaça de bomba", disse o porta-voz de escolas públicas de Washington, Enrique Gutierrez, a jornalistas. "Tivemos uma ameaça hoje às instalações (...) por isso, basicamente, tomamos a precaução de retirar todos. Acho que todos estão a salvo. O prédio está desocupado".

Até o momento, desconhecem-se os motivos da ameaça.

A porta-voz de Emhoff, Katie Peters, informou pelo Twitter que o "Serviço Secreto foi colocado a par da ameaça de segurança em um colégio onde o segundo cavalheiro estava com estudantes e professores".

"Emhoff está a salvo", afirmou.

Harris é a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos, assim como a primeira mulher negra e asiático-americana no cargo. Emhoff, advogado, frequentemente viaja sozinho ou com Harris para ajudar a promover a agenda da Casa Branca.

