Manchester United fica no empate com lanterna Burnley (1-1) e deixa o G4

O Manchester United (5º) voltou a tropeçar nesta terça-feira, ao não passar de um empate em 1 a 1 em sua visita ao lanterna Burnley, somando apenas um ponto, o que o fez perder uma vaga na tabela e sair do G4.

Tudo ia bem para o United quando o francês Paul Pogba abriu o placar aos 18 minutos após uma boa jogada de Luke Shaw.

A equipe comandada pelo alemão Ralf Rangnick mereceu mais no primeiro tempo, em que teve meia dúzia de chances claras de gol e dois gols anulados pelo VAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o United não conseguiu aumentar a vantagem e o Burnley, com seu primeiro chute a gol em toda a partida, empatou por meio de Jay Rodriguez (47).

Apesar da entrada em campo do português Cristiano Ronaldo, que foi poupado pelo seu treinador, não só a situação do United não melhorou, como se não fosse o goleiro David de Gea, os 'Red Devils' poderiam ter voltado para casa até mesmo sem o ponto que acabou conquistando.

"Fizemos um excelente primeiro tempo. Controlamos e dominamos o jogo. Marcamos três gols, mas dois foram anulados. No segundo tempo não fomos agressivos o suficiente. Uma noite frustrante", resumiu Rangnick.

Após 24 rodadas, o United soma 39 pontos, a 8 do pódio que é fechado pelo Chelsea que antecipou sua partida para meados de janeiro já que precisou viajar aos Emirados Árabes para disputar o Mundial de Clubes.

O pior para o United foi ter deixado o G4, ou seja, a zona de classificação para a Liga dos Campeões, perdendo a posição para o West Ham, que em outra partida nesta terça-feira derrotou o Watford (19º) por 1 a 0 com um gol de Jarrod Bowen (68), o que deixa o time londrino com 40 pontos na tabela.

Neste jogo, o zagueiro francês do West Ham, Kurt Zouma, começou como titular horas depois de se envolver em uma polêmica após a veiculação de um vídeo em que ele é visto maltratando seu gato, fato que foi condenado por seu clube e denunciado às autoridades.

"Ele estava escalado. O clube vai resolver esse problema e eu me concentro no futebol", disse seu técnico David Moyes para justificar sua presença na equipe.

Os torcedores de ambas as equipes vaiaram o francês a cada jogada e mesmo em um lance do jogo, em que ele foi jogado no chão após receber uma pancada, os torcedores rivais cantaram para ele: "É assim que seu gato se sente!".

Em um duelo de equipes tradicionais que lutam para evitar o rebaixamento, o Newcastle (17º), que se fortaleceu bastante no mercado de janeiro graças aos dólares de seus novos proprietários sauditas, derrotou o Everton (16º) por 3 a 1.

O Newcastle começou perdendo depois do gol contra de Jamal Lascelles (36), mas empatou logo em seguida com outro gol contra, desta vez de Mason Holgate (37).

No segundo tempo, Ryan Fraser (56) e Kieran Trippier (80), uma das contratações de janeiro (vindo do Atlético de Madrid) viraram o placar e conquistaram uma vitória que tira o Newcastle da zona de rebaixamento, pelo menos provisoriamente.

"É um ótimo resultado para nós, estamos em uma posição melhor, mas no futebol tudo pode mudar da noite para o dia", disse o técnico do Newcastle, Eddie Howe.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Disputado no dia 18 de janeiro:

Brighton - Chelsea 1 - 1

- Terça-feira:

West Ham - Watford 1 - 0

Newcastle - Everton 3 - 1

Burnley - Manchester United 1 - 1

- Quarta-feira:

(16h45) Norwich City - Crystal Palace

Tottenham - Southampton

Manchester City - Brentford

(17h00) Aston Villa - Leeds

- Quinta-feira:

(16h45) Wolverhampton - Arsenal

Liverpool - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 57 23 18 3 2 55 14 41

2. Liverpool 48 22 14 6 2 58 19 39

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Manchester United 39 23 11 6 6 37 31 6

6. Arsenal 36 21 11 3 7 33 25 8

7. Tottenham 36 20 11 3 6 26 24 2

8. Wolverhampton 34 21 10 4 7 19 16 3

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Leicester 26 20 7 5 8 34 37 -3

11. Aston Villa 26 21 8 2 11 28 32 -4

12. Southampton 25 22 5 10 7 26 34 -8

13. Crystal Palace 24 22 5 9 8 31 34 -3

14. Brentford 23 23 6 5 12 26 38 -12

15. Leeds 22 21 5 7 9 24 40 -16

16. Everton 19 21 5 4 12 25 38 -13

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 16 22 4 4 14 13 45 -32

19. Watford 15 22 4 3 15 23 41 -18

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

./bds/mcd/rsc/aam

Tags